Prawie połowa Polaków negatywnie ocenia działanie systemu ochrony zdrowia pod kierownictwem minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy – wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski.
Blisko połowa Polaków (45,4 proc.) negatywnie ocenia obecną kondycję ochrony zdrowia – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla WP. Pogorszenie sytuacji widzi 28,1 proc. badanych, a 17,3 proc. określa ją jako „raczej gorszą”.
Największa grupa respondentów – 37 proc. – nie dostrzega zmian, twierdząc, że system funkcjonuje tak samo jak wcześniej. Optymizm wyraża jedynie 10,5 proc. ankietowanych (z czego tylko 1,5 proc. mówi o zdecydowanej poprawie). Brak opinii zadeklarowało 7,1 proc. badanych.
Wotum nieufności wobec minister zdrowia
30 kwietnia w Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum nieufności wobec minister zdrowia. Za odwołaniem szefowej MZ opowiedzieli się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenił, że Sobierańska-Grenda „jest przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa”.
We wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej MZ zarzucono, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu, „a jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji jest pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia”. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek.
Dużo rzeczy się dzieje, są też środki z KPO, które, myślę, do wszystkich pacjentów (trafią) już niebawem, a jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą i w podmiotach z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, a zakup sprzętu, inwestycje, to łącznie 36 miliardów
— zapewniała minister w rozmowie z Polsat News.
Niewykorzystane możliwości negocjacyjne
Działania Sobierańskiej-Grendy skomentowała w rozmowie z PAP ekspertka ds. zdrowia dr Maria Libura.
Minister zdrowia podejmuje w ostatnich miesiącach decyzje o ogromnych konsekwencjach zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów, bez uprzedniego jasnego wyjaśnienia jaki jest ich cel
— powiedziała.
Wskazała, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na początku swojego urzędowania miała „ogromne możliwości negocjacyjne, których (…) patrząc na to, co się teraz dzieje, nie wykorzystała”.
Sondaż dla WP przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS metodą CATI&CAWI na próbie tysiąca dorosłych osób. Badanie trwało od 13 do 14 maja.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760335-minister-zdrowia-pod-ostrzalem-polacy-ocenili-jej-prace-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.