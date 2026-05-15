Niezrzeszona poseł z Kutna Paulina Matysiak podczas dzisiejszych obrad Sejmu wyszła na mównicę, aby poruszyć temat znacznego spowolnienia w sektorze budowlanym. Bardzo „żywiołowo” zareagował poseł KO Jacek Niedźwiedzki, który - wyznaczony na sekretarza obrad - siedział w pobliżu marszałka Włodzimierza Czarzastego. Polityk KO zaczął… naśladować odgłos lokomotywy. Matysiak nie skomentowała zachowania parlamentarzysty, ale interesujące były reakcje dwóch partyjnych kolegów Niedźwiedzkiego.
Na początku dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie zgłaszali wnioski formalne. W pewnym momencie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że głos zabierze niezrzeszona poseł Paulina Matysiak.
Dziwne odgłosy posła KO
Kiedy parlamentarzystka z Kutna podeszła do sejmowej mównicy, sekretarz dzisiejszych obrad - poseł KO Jacek Niedźwiedzki (z uwagi na pełnioną dziś funkcję, siedzący w pobliżu marszałka, a zatem doskonale widoczny), zaczął wydawać odgłosy przypominające pociąg i wykonywać ręką charakterystyczny ruch maszynisty.
Matysiak, która w swoim wystąpieniu poruszyła temat sektora budowlanego i zastoju inwestycyjnego, a co za tym idzie - kryzysu na rynku mieszkaniowym, nie odniosła się do zachowania posła KO.
Reakcja partyjnych kolegów
Nie zareagował zresztą także sam marszałek Czarzasty. Śledząc transmisję z obrad Sejmu można było zobaczyć natomiast, jak zachowywali się inni parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w momencie, gdy cała sytuacja miała miejsce. Uwagę zwraca szczególnie reakcja dwóch z nich.
Poseł Jacek Niedźwiedzki wydał dźwięk lokomotywy, gdy na mównicę sejmową weszła posłanka Paulina Matysiak. Rozbawiło to posła Konrada Frysztaka, natomiast w obronie posłanki stanął poseł Sławomir Nitras
— napisano na profilu „Kanał Sejmowy” na platformie X.
Sytuacja jest o tyle ciekawa, że zarówno poseł Frysztak, jak i poseł Nitras, słyną z bardzo - delikatnie rzecz ujmując - ekspresyjnego zachowania w Sejmie (niekiedy wręcz agresywnego). Na załączonym nagraniu rzeczywiście można zauważyć, że Konrad Frysztak najprawdopodobniej śmieje się, natomiast Sławomir Nitras pokrzykuje coś z ławy sejmowej - prawdopodobnie właśnie w kierunku Jacka Niedźwiedzkiego.
X/Joanna Jaszczuk
