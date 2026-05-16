Sześciu wyrzuconych ze śląskich „pezetów” prokuratorów domagało się, aby prok. Marek Wełna, który prawdopodobnie jest inicjatorem tej czystki, wytłumaczył się przed Krajową Radą Prokuratorów. „Dopuścił się złamania wszystkich zasad etyki prokuratora” - ujawnia dziś treść wniosku prokuratorów „Rzeczpospolita”. Do tego posiedzenia KRP doszło, ale nie zapadły żadne postanowienia. „Jeśli tak wygląda ta „niezależna” oraz „apolityczna” Prokuratura, to nie mam pytań… ” - skomentował sprawę na X mec. Bartosz Lewandowski.
To był istny armagedon w śląskiej prokuraturze. Minister Waldemar Żurek miał nakazać w kwietniu odwołanie sześciu prokuratorów z wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. To oni zajmowali się m.in. postępowaniami ws. kryptogiełdy i RARS. Wnioski o odwołanie prokuratorów przygotował Żurkowi prok. Marek Weła - nowy szef śląskich „pezetów” - który później polecenie Prokuratora Generalnego skrupulatnie wykonał.
Z informacji, które ujawniła „Rzeczpospolita”, odwoływani (Karol Zok, Marcin Rodzaj, Krzysztof Motyl, Sebastian Głuch, a także Gabriela Cichońska i Anna Hetmańczyk) mieli usłyszeć od przełożonego – prok. Marka Wełny - że on w swych decyzjach nie jest samodzielny. Prok. Wełna ze swych dcyzji wytłumaczył przed Krajową Radą Prokuratorów.
Oczekują uchwały KRP
„Rzeczpospolita” zwróciła się do Prokuratury o udostępnienie treści wniosku usuniętych prokuratorów, którzy chcieli, aby prok. Wełna stanął przed Krajową Radą Prokuratorów. Prokuratura Generalna odmówiła udostępnienia tego wniosku, ale gazeta do tego pisma dotarła.
We wniosku prokuratorzy ujawnili bulwersujące tło ich usunięcia: naczelnik Wełna stwierdził, że „nie jest decydentem ich odwołania, przyszedł wykonać „brudną robotę” i otrzymał zadanie „przewietrzenia murów”. (…) Prokuratorzy domagali się zbadania sprawy przez Krajową Radę Prokuratorów, gdyż ich odwołanie nastąpiło „bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, co w konsekwencji godzi w niezależność prokuratorską”. (…) Prokuratorzy oczekują „wydania w formie uchwały opinii w sprawie nieetycznych zachowań” prokuratora Marka Wełny, jakich dopuścił się w dniach 7, 8 i 9 kwietnia tego roku
— czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”.
Prokuratorzy podkreślają, że Wełna, jako ich zwierzchnik „powinien kierować się obiektywizmem, transparentnością ocen i dążyć do tworzenia dobrej atmosfery pracy”. Tymczasem „dopuścił się złamania wszystkich zasad etyki prokuratora”.
Kierując wnioski o ich odwołanie naczelnik – jak wskazują – nie miał żadnej wiedzy na jakim są etapie, na ile są zaawansowane, jakie sprawy znajdują się w sądzie. (…) Prokuratorzy we wniosku do KRP podkreślają, że nie okazywali żadnych sympatii politycznych, nie należą do żadnych stowarzyszeń, nie udzielają się w mediach społecznościowych stając po którejś ze stron sporu politycznego
— ustaliła gazeta
Okazuje się jednak, że „z informacji zamieszczonej na stronie Prokuratury Krajowej, w zakładce KRP, wynika, że posiedzenie nie było transmitowane i miało charakter niejawny z uwagi na to, że wszystkie omawiane sprawy mają charakter osobowy”.
14 maja na posiedzeniu KRP pojawi się na minister Waldemar Żurek, ale nie zapadła żadna konkretna decyzja.
„Apolityczna” Prokuratura
Do sprawy odnieśli się w mediach społecznościowych odawokaci Lewandowski i Gomoła.
Jeśli tak wygląda ta „niezależna” oraz „apolityczna” Prokuratura, to nie mam pytań…
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Porażające i bulwersujące ustalenia Rzeczpospolitej w sprawie czystki w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. „Dziękuję” za taką praworządność
— napisał w mediach społecznościowych mec. Adam Gomoła.
