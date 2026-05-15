Rzecznik prasowy Lewicy Łukasz Michnik uparcie unikał odpowiedzi na pytanie o własne wynagrodzenie, choć jawność płac to jeden z postulatów jego formacji. „Z domu jestem nauczony, żeby nie rozmawiać o takich rzeczach, ale tak jak mówię, to jest praca, która się nigdy nie kończy” – wskazał podczas rozmowy na kanale Zero.
Za wprowadzeniem jawności wynagrodzeń opowiada się 57 proc. Polaków; pozostałe 43 proc. jest temu przeciwnych - wynika z opublikowanego w minionym roku badania. 42 proc. chciałoby wiedzieć, ile zarabiają ich znajomi, a zgodę na ujawnienie wysokości własnych zarobków deklaruje 34 proc. respondentów.
W raporcie poinformowano również, że zwolennikami jawności wynagrodzeń są przede wszystkim osoby o poglądach lewicowych. Postulat ten popiera 66 proc. z nich, w tym 31 proc. wyraża zdecydowane poparcie.
„Ojejku”
Temat ten został poruszony w czasie rozmowy na kanale Zero z rzecznikiem prasowym Lewicy Łukaszem Michnikiem, który wyraźnie migał się od odpowiedzi na kluczowe pytanie.
Ile pan zarabia jako rzecznik Lewicy?
— zapytał Grzegorz Sroczyński.
Ojejku
— odpowiedział Łukasz Michnik.
Jaki jest przelew na konto? Już nie brutto?
— dopytywał dziennikarz i dodał, że jawność płac to postulat lewicowy.
Są to pieniądze, za które da się przeżyć. Są to pieniądze, za które nawet da się godnie żyć. Niemniej praca, którą się wykonuje jest…
— mówił rzecznik prasowy Lewicy, gdy prowadzący rozmowę mu przerwał i wskazał, że jeśli wystąpi o te dane w ramach informacji publicznej, to je dostanie.
Proszę się nie krępować. Ja nie chcę po prostu
— skwitował Łukasz Michnik.
A dlaczego to jest problem powiedzieć, ile się zarabia?
— zapytał Grzegorz Sroczyński.
Z domu jestem nauczony, żeby nie rozmawiać o takich rzeczach, ale tak jak mówię, to jest praca, która się nigdy nie kończy
— skwitował rzecznik Lewicy.
W marcu 2023 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o jawności wynagrodzeń, która ma zmienić sytuację prawną w krajach członkowskich; chodzi przede wszystkim o prawo pracowników do znajomości średnich wynagrodzeń na danych stanowiskach, jak i obowiązków pracodawcy co do zakazu zbyt dużych rozbieżności w wynagrodzeniach pracowników wykonujących tę samą pracę. W maju 2025 roku Sejm przyjął ustawę dot. jawności wynagrodzeń podczas procesu rekrutacji.
X/Kanał Zero/PAP/tt
