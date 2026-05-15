Wielichowska to ma w Sejmie życie! "Królewna Kłodzka potrzebuje służby. Odlecieli totalnie"

Wicemarszałek Wielichowska z pracowników kancelarii Sejmu zrobiła sobie służbę do przynoszenia lemoniady. / autor: Fratria/X
Tego jeszcze nie było. Poseł Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej siedząc w poselskich ławach korzysta usług „kelnerskich”? W czasie dzisiejszych obrad poseł Dariusz Matecki zrejestrował, jak prawdopodobnie „pracownik Kancelarii Sejmu” przyniósł Wielichowskiej napój, chyba lemoniadę. „Królewna Kłodzka potrzebuje służby. Odlecieli totalnie” - skomentował sytuację polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska to w ostatnich miesiącach postać bardzo znana. Głownie za sprawą niesławnej afery kłodzkiej i Kamili L., byłej działaczki Platformy Obywatelskiej, która została skazana w marcu 2026 roku w kontekście afery pedofilskiej. CO jakiś czas na światło dzienne wychodzą nowe zdjęcia Wielichowskiej z Kamilą L., które wydają się sugerować, że obydwie panie znały się dobrze. Dziś poseł PiS Dariusz Matecki uchwycił na filmie moment, w którym siedzącej w poselskich ławach Wielichowskiej, przyniesiono napój i jakieś dokumenty.

Pierwszy raz coś takiego widzę. Oni już odlecieli totalnie. Pracownik Kancelarii Sejmu podczas głosowań w Sejmie zapewnia Monice Wielichowskiej catering, przynosi dokumenty. Służbę potrzebują?!

— napisał w mediach społecznościowych poseł Dariusz Matecki.

W sieci natychmiast posypały się komentarze, głownie posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Królewna Kłodzka potrzebuje służby. Odlecieli totalnie

— dodał w kolejnym wpisie na X Matecki.

Wicemarszałek Wielichowska z pracowników kancelarii Sejmu zrobiła sobie służbę do przynoszenia lemoniady. Standardy ludzi Tuska

— skomentował na X poseł PiS Michał Woś.

A gdzie pączki?

— napisał na X poseł Bartłomiej Wróblewski.

Kawki i ciasteczka brakuje

— skomentowała posłanka PiS Joanna Borowiak.

Jaśnie Pani Monika Wielichowska ma własną urzędową służbę, która dba o jej zachcianki nawet na sali obrad w Sejmie. Tego jeszcze nie było

— to z kolei wpis posła PiS Marcina Warchoła.

Oni już całkowicie odlecieli Wielkie paniska z Platformy z Pracowników Kancelarii Sejmu zrobili sobie osobistą służbę. Jaśnie pani „Królowa Kłodzka” ma donoszony napój na salę obrad To kawa/herbata/lemoniada czy drineczek kłodzki? Brawo Dariusz Matecki za udokumentowanie tej patologii

— skomentował poseł PiS Mariusz Krystian.

koal/X

