Tego jeszcze nie było. Poseł Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej siedząc w poselskich ławach korzysta usług „kelnerskich”? W czasie dzisiejszych obrad poseł Dariusz Matecki zrejestrował, jak prawdopodobnie „pracownik Kancelarii Sejmu” przyniósł Wielichowskiej napój, chyba lemoniadę. „Królewna Kłodzka potrzebuje służby. Odlecieli totalnie” - skomentował sytuację polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska to w ostatnich miesiącach postać bardzo znana. Głownie za sprawą niesławnej afery kłodzkiej i Kamili L., byłej działaczki Platformy Obywatelskiej, która została skazana w marcu 2026 roku w kontekście afery pedofilskiej. CO jakiś czas na światło dzienne wychodzą nowe zdjęcia Wielichowskiej z Kamilą L., które wydają się sugerować, że obydwie panie znały się dobrze. Dziś poseł PiS Dariusz Matecki uchwycił na filmie moment, w którym siedzącej w poselskich ławach Wielichowskiej, przyniesiono napój i jakieś dokumenty.
Pierwszy raz coś takiego widzę. Oni już odlecieli totalnie. Pracownik Kancelarii Sejmu podczas głosowań w Sejmie zapewnia Monice Wielichowskiej catering, przynosi dokumenty. Służbę potrzebują?!
— napisał w mediach społecznościowych poseł Dariusz Matecki.
W sieci natychmiast posypały się komentarze, głownie posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Królewna Kłodzka potrzebuje służby. Odlecieli totalnie
— dodał w kolejnym wpisie na X Matecki.
Wicemarszałek Wielichowska z pracowników kancelarii Sejmu zrobiła sobie służbę do przynoszenia lemoniady. Standardy ludzi Tuska
— skomentował na X poseł PiS Michał Woś.
A gdzie pączki?
— napisał na X poseł Bartłomiej Wróblewski.
Kawki i ciasteczka brakuje
— skomentowała posłanka PiS Joanna Borowiak.
Jaśnie Pani Monika Wielichowska ma własną urzędową służbę, która dba o jej zachcianki nawet na sali obrad w Sejmie. Tego jeszcze nie było
— to z kolei wpis posła PiS Marcina Warchoła.
Oni już całkowicie odlecieli Wielkie paniska z Platformy z Pracowników Kancelarii Sejmu zrobili sobie osobistą służbę. Jaśnie pani „Królowa Kłodzka” ma donoszony napój na salę obrad To kawa/herbata/lemoniada czy drineczek kłodzki? Brawo Dariusz Matecki za udokumentowanie tej patologii
— skomentował poseł PiS Mariusz Krystian.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760312-wielichowska-to-ma-zycie-krolewna-klodzka-potrzebuje-sluzby
