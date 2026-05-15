Bezczelność. Magyar wprost zapowiedział, że zamierza łamać prawo ws. byłych ministrów

Magyar wprost zapowiedział, że zamierza łamać prawo / autor: EPA/Robert Hegedus Dostawca: PAP/EPA.
Nowy premier Węgier Peter Magyar podkreślił, że domaga się od byłych ministrów, aby ci zrezygnowali z odprawy mimo, że prawnie im się należy. Zagroził, że jeżeli tego nie zrobią, to on wbrew prawu i tak nie wypłaci im należnych pieniędzy. Co jednak najbardziej bezczelne w tej sprawie to to, że Magyar oświadczył to zupełnie wprost.

Peter Magyar, jak na typowego „demokratę” przystało, wprost przyznał w mediach społecznościowych, że zamierza łamać prawo i nie wypłaci należnych pieniędzy byłym ministrom.

Tak, zgadza się. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Rząd będzie o tym dyskutował, ale tak naprawdę sam mogę to powiedzieć: zgodnie z przepisami, kiedy kończy się kadencja urzędników państwowych i polityków, w zależności od tego, jak długo byli ministrami lub sekretarzami stanu, przysługuje im pewnego rodzaju świadczenie

— czytamy w serwisie X, gdzie można znaleźć nagranie z wypowiedzią nowego premiera Węgier.

Nie nazywamy tego odprawą, ale przysługuje im świadczenie. Teraz bardzo stanowczo, ale pokojowo wzywam tych ministrów, na przykład Antala Rogána, Jánosa Lázára i innych, którzy zrujnowali nasz kraj i zadłużyli go, aby nawet przypadkiem nie planowali pobrania tych pieniędzy

— pisał.

Dobrze, więc chciałbym od nich oświadczenie, które wyślę im również w liście, że nie zamierzają pobierać tych pieniędzy. Cokolwiek by nie oświadczyli, nie otrzymają tych środków. Chciałbym to z góry zaznaczyć. Chciałbym to z góry zaznaczyć, ponieważ w przypadku byłych ministrów wymagany jest podpis premiera, a w przypadku byłych sekretarzy stanu – podpis ministra i kontrasygnata

— stwierdził.

Uważam, że biorąc pod uwagę stan, w jaki doprowadzili nasz kraj, to przynajmniej nie powinni bezczelnie domagać się wypłaty kilkudziesięciu milionów forintów odprawy.

— zakończył.

Adrian Siwek/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

