Prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się do zakazu stowarzyszeń wewnątrz PiS. „Pan prezes Kaczyński wykazuje wielką konsekwencję w działaniu zmierzającym do tego, że te turbulencje, które pojawiły się przy pisaniu programu na przyszłość właśnie przeszły w moim przekonaniu i zachowujemy jedność partii” - powiedział.
Wczoraj miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w Sękocinie pod Warszawą, które - jak opisuje to szereg mediów - miało mieć burzliwy przebieg.
Sporną kwestią pozostaje to, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński zakaz działalności stowarzyszeń wewnątrz PiS, ponieważ różni politycy, różnie opisują tę kwestię.
Koniec sporu
Przemysław Czarnek został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy Prawo i Sprawiedliwość „dojedzie do wyborów w jednym kawałku”.
Tak, bez wątpienia. Wczoraj to też obrazowałem i tym „pociągiem” i tym „rowerem”. Bez żadnego problemu. Myślę, że ta dyskusja była bardzo potrzebna
— powiedział.
Oglądają nas też ludzie, którzy przychodzą do mnie na spotkania w różnych miejscach w Polsce. Mówiłem też to, co państwo mówią. Na litość boską, wali się system ochrony zdrowia, zadłużenie sięga absolutnie rekordu wszechczasów, w policji nie ma na paliwo nieraz, mamy bezrobocie – zwłaszcza wśród najmłodszych – najszybciej rosnące w całej Unii Europejskiej, ceny prądu najdroższe. Przedsiębiorcy mi na spotkaniach mówią, że za chwilę będzie deindustrializacja Polski. A my mamy zajmować się sobą? Dość tego. Myślę, że wszyscy to zrozumieli
— dodał.
Sprawa stowarzyszeń
Czarnek został zapytany, dlaczego prezes PiS zakazał działalności stowarzyszeń wewnętrznych stowarzyszeń w PiS.
Pan prezes Kaczyński wykazuje wielką konsekwencję w działaniu zmierzającym do tego, że te turbulencje, które pojawiły się przy pisaniu programu na przyszłość właśnie przeszły w moim przekonaniu i zachowujemy jedność partii
— wskazał.
Ale żeby ona była zachowana, to ten apel również ode mnie jest następujący: żadnych „poziomek”, żadnych narośli na partii. Partia musi być jednością, z różnymi nurtami. Prawo i Sprawiedliwość jest wielonurtowe od dawna
— powiedział.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760294-tylko-u-nas-zakaz-stowarzyszen-w-pis-czarnek-ujawnia
