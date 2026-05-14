Posłanka KO popisała się niesamowitą ignorancją w sieci. Najwyraźniej wyżej stawiając dzikie zwierzęta nad bezpieczeństwo ludzi, stwierdziła, że nie trzeba odstrzeliwać niedźwiedzi, które wchodzą na podwórka ludzi, bo wystarczy… zamykać bramę.
Poseł Andrzej Zapałowski z Konfederacji opublikował w sieci alarmujące nagranie związane z niedźwiedziami.
Wołkowyja - ministerstwo Klimatu i Środowiska czeka na kolejną tragedię- wszystko na to wskazuje!
— napisał, udostępniając nagranie, na którym widać niedźwiedzie na prywatnej posesji.
Absurdalna porada
Na wpis zareagowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która opisała się absurdalną reakcją, lekceważącą bezpieczeństwo ludzi.
Bramę zamknij. To nie wejdą. Nie trzeba zabijać
— napisała.
Najwidoczniej Gasiuk-Pihowicz nie widzi problemu w tym, że niedźwiedzie chodzą sobie spokojnie po ludzkich osiedlach i wchodzą na podwórka. W końcu ogrodzenie to ogromna przeszkoda dla tych zwierząt już nie wspominając o tym, że na chodniku w miejscowości także stanowią zagrożenie, ponieważ ludzie… chodzą także pomiędzy swoimi posesjami.
Sam Zapałowski udostępnił nagranie, na którym widać, że ogrodzenie to żadna przeszkoda dla niedźwiedzi.
Drwiny w sieci
Na wpis zareagowali także inni politycy Konfederacji.
Zamknąć bramę. Można się rozejść
— zadrwił Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski.
Przewaga empatii nad rozumem. Ewidentnie.
— zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.
Wszyscy wiemy, że nie jest Pani najostrzejszym ołówkiem w piórniku tej koalicji, ale zdaje sobie Pani sprawę, że niedźwiedzie bez problemu potrafią wspinać się po ogrodzeniach?
— pytał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760289-gasiuk-pihowicz-i-niedzwiedzie-absurdalna-porada
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.