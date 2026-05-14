Gasiuk-Pihowicz i niedźwiedzie! Absurdalna porada. Burza w sieci!

  • Polityka
  • opublikowano:
Absurdalna porada Gasiuk-Pihowicz / autor: Fratria
Absurdalna porada Gasiuk-Pihowicz / autor: Fratria

Posłanka KO popisała się niesamowitą ignorancją w sieci. Najwyraźniej wyżej stawiając dzikie zwierzęta nad bezpieczeństwo ludzi, stwierdziła, że nie trzeba odstrzeliwać niedźwiedzi, które wchodzą na podwórka ludzi, bo wystarczy… zamykać bramę.

Poseł Andrzej Zapałowski z Konfederacji opublikował w sieci alarmujące nagranie związane z niedźwiedziami.

Wołkowyja - ministerstwo Klimatu i Środowiska czeka na kolejną tragedię- wszystko na to wskazuje!

— napisał, udostępniając nagranie, na którym widać niedźwiedzie na prywatnej posesji.

Absurdalna porada

Na wpis zareagowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz, która opisała się absurdalną reakcją, lekceważącą bezpieczeństwo ludzi.

Bramę zamknij. To nie wejdą. Nie trzeba zabijać

— napisała.

Najwidoczniej Gasiuk-Pihowicz nie widzi problemu w tym, że niedźwiedzie chodzą sobie spokojnie po ludzkich osiedlach i wchodzą na podwórka. W końcu ogrodzenie to ogromna przeszkoda dla tych zwierząt już nie wspominając o tym, że na chodniku w miejscowości także stanowią zagrożenie, ponieważ ludzie… chodzą także pomiędzy swoimi posesjami.

Sam Zapałowski udostępnił nagranie, na którym widać, że ogrodzenie to żadna przeszkoda dla niedźwiedzi.

Drwiny w sieci

Na wpis zareagowali także inni politycy Konfederacji.

Zamknąć bramę. Można się rozejść

— zadrwił Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski.

Przewaga empatii nad rozumem. Ewidentnie.

— zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.

Wszyscy wiemy, że nie jest Pani najostrzejszym ołówkiem w piórniku tej koalicji, ale zdaje sobie Pani sprawę, że niedźwiedzie bez problemu potrafią wspinać się po ogrodzeniach?

— pytał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych