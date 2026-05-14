Rzecznik rządu Adam Szłapka pytany był przez dziennikarza „Faktu” o to, kiedy rządzący przyjmą jeden dokument, umożliwiający transkrypcję tzw. małżeństw homoseksualnych zawartych poza granicami Polski, czyli tak naprawdę dopuszczą do jawnego łamania polskiej konstytucji. Szłapka miał wyraźną trudność odpowiedzieć na to pytanie, nastąpiło wymowne kilka sekund milczenia.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego był dokładnie w marcu, to był ten, który nakazywał transkrypcję aktu małżeństwa Kuby i Mateusza, oni pobrali się w 2018 roku w Berlinie, to był wyrok w marcu. Mamy maj i w gruncie rzeczy Marcin Kierwiński, pan minister cały czas mówi: „Pracujemy nad tym, analizujemy to”. To naprawdę armia urzędników przez tyle miesięcy nie jest w stanie wypracować jednego dokumentu, jednego aktu administracyjnego?
— pytał Szłapkę dziennikarz „Faktu”.
Po tym pytaniu nastąpiło wymowne kilka sekund milczenia ze strony rzecznika rządu. Przypomnijmy, że wedle art. 18 konstytucji stanowi wyraźnie, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, znajdujący się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
Mmmmm, to, to nie są proste przepisy. To są przepisy, które obejmują wiele różnych aktów prawnych. Dlatego nad tym rozporządzeniem potrzebna była rozmowa, potrzebna była dyskusja. Decyzja jest jasna. My z bardzo wielu względów, względów godnościowych i ze względów praworządnościowych, będziemy oczywiście respektować wyroki sądów i trybunałów. Pan premier dał bardzo jasną wytyczne - prosił o to, żeby jak najszybciej to rozporządzenie było gotowe i z tego co wiem, są już ostatnie szlify i to będzie po prostu realizowane
— powiedział w końcu Szłapka.
Szłapka obiecuje szybkie przyjęcie rozporządzenia
Kiedy to może być podpisane konkretnie i kiedy te pierwsze transkrypcje mogą mieć miejsce?
— dopytał dziennikarz.
To, kiedy pierwsze transkrypcje, to też zależy od samorządów. Natomiast jeśli chodzi o to rozporządzenie, to jest kwestia dni. Także myślę, że na pewno (…) do końca przyszłego tygodnia
— zaznaczył rzecznik rządu.
Czytaj także
- Tylnymi drzwiami wprowadzą „małżeństwa” LGBT? Kotula: Trzeba trochę „zhakować system”
- Zalegalizują małżeństwa LGBT?! Są decyzje Trzaskowskiego i Tuska, które przerażą każdego konserwatystę w Polsce
- Od Watykanu do „homomałżeństw”. Dlaczego Tusk tak się miota? KE dała surowe wytyczne ws. LGBT+, a mechanizm warunkowości tyka!
tkwl/X/”Fakt”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760285-szlapke-zamurowalo-po-tym-pytaniu-milczal-przez-kilka-sekund
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.