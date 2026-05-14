Dymisja po techno-party. Prof. Gliński mocno o minister kultury: Szczyty niekompetencji i buractwa

Gliński o Cienkowskiej / autor: Fratria
Profesor Piotr Gliński w mocny sposób skomentował desperacką próbę ratowania wizerunku przez minister Martę Cienkowską po kompromitacji związanej z techno-party w wilanowskim pałacu. „A Jasiem Kapelą nie była oburzona? Wywaleniem KPO? Ruchniewiczem? Wystawieniem do wiatru Muzeum Polskiego w Rapperswilu? Ustawianymi konkursami itd itp?” - pytał.

Paweł Jaskanis został w czwartek odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

— poinformowała PAP minister kultury Marta Cienkowska.

Wiceszef MKiDN Maciej Wróbel wyjaśnił na portalu X, że „powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji”.

Ratowanie własnej skóry”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister kultury zdymisjonowała dyrektora Pałacu w Wilanowie. Niby za koncert techno. A chodzi o ratowanie własnej skóry

— zauważył.

Resort wiedział o koncercie, współorganizowanym przez Omenaa Art Foundation, a pani minister była na koszt fundacji p. Omeny na wycieczce w Afryce. Podobno prywatnie. Muzeum w Wilanowie jest niedofinansowane, bo budżet na kulturę spada, w resorcie skandal goni skandal, to znaleźli sobie kozła ofiarnego. Bezczelne to jest niebywale…

— wskazał.

A co z innymi skandalami?

Prof. Gliński zwrócił uwagę, że to nie pierwsza kontrowersja związane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytam że p. Cienkowska miała być oburzona koncertem w Wilanowie. A Jasiem Kapelą nie była oburzona? Wywaleniem KPO? Ruchniewiczem? Wystawieniem do wiatru Muzeum Polskiego w Rapperswilu? Ustawianymi konkursami itd itp?

— pytał.

Szczyty niekompetencji i buractwa. Nie „wystarczy być”, żeby zrobić cokolwiek dla polskiej kultury…

— podkreślił.

Adrian Siwek/X/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

