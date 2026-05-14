Profesor Piotr Gliński w mocny sposób skomentował desperacką próbę ratowania wizerunku przez minister Martę Cienkowską po kompromitacji związanej z techno-party w wilanowskim pałacu. „A Jasiem Kapelą nie była oburzona? Wywaleniem KPO? Ruchniewiczem? Wystawieniem do wiatru Muzeum Polskiego w Rapperswilu? Ustawianymi konkursami itd itp?” - pytał.
Paweł Jaskanis został w czwartek odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
— poinformowała PAP minister kultury Marta Cienkowska.
Wiceszef MKiDN Maciej Wróbel wyjaśnił na portalu X, że „powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji”.
„Ratowanie własnej skóry”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Minister kultury zdymisjonowała dyrektora Pałacu w Wilanowie. Niby za koncert techno. A chodzi o ratowanie własnej skóry
— zauważył.
Resort wiedział o koncercie, współorganizowanym przez Omenaa Art Foundation, a pani minister była na koszt fundacji p. Omeny na wycieczce w Afryce. Podobno prywatnie. Muzeum w Wilanowie jest niedofinansowane, bo budżet na kulturę spada, w resorcie skandal goni skandal, to znaleźli sobie kozła ofiarnego. Bezczelne to jest niebywale…
— wskazał.
A co z innymi skandalami?
Prof. Gliński zwrócił uwagę, że to nie pierwsza kontrowersja związane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytam że p. Cienkowska miała być oburzona koncertem w Wilanowie. A Jasiem Kapelą nie była oburzona? Wywaleniem KPO? Ruchniewiczem? Wystawieniem do wiatru Muzeum Polskiego w Rapperswilu? Ustawianymi konkursami itd itp?
— pytał.
Szczyty niekompetencji i buractwa. Nie „wystarczy być”, żeby zrobić cokolwiek dla polskiej kultury…
— podkreślił.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760284-glinski-o-minister-kultury-szczyty-niekompetencji-i-buractwa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.