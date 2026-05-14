Żartowniś Tusk ogłasza w sieci: "Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów". Czarnek mocno

Kadr z nagrania Donalda Tuska / autor: X/Donald Tusk
Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów… Noc Muzeów w Kancelarii Premiera. W sobotę od godziny 16:00” - informował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk znowu próbował robić sobie „żarty” w mediach społecznościowych i udawać „luzaka”. Tym razem prawdopodobnie nawiązując do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odtajnieniu aneksu do raportu o likwidacji WSI, przekazał, że podjął decyzję o… otwarciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla zwiedzających podczas Nocy Muzeów.

Reakcje

Nagranie spotkało się z mocną reakcję ze stroną polityków Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

Jedyna decyzja, którą możesz podjąć bez zgody Brukseli albo innego miasta na „B”

— zauważył Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Proszę odłożyć zabawki i wreszcie zająć się konkretną pracą dla Polski. Urząd premiera naprawdę zobowiązuje

— wskazała Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

