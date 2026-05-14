„Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów… Noc Muzeów w Kancelarii Premiera. W sobotę od godziny 16:00” - informował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
Premier Donald Tusk znowu próbował robić sobie „żarty” w mediach społecznościowych i udawać „luzaka”. Tym razem prawdopodobnie nawiązując do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odtajnieniu aneksu do raportu o likwidacji WSI, przekazał, że podjął decyzję o… otwarciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla zwiedzających podczas Nocy Muzeów.
Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów… Noc Muzeów w Kancelarii Premiera. W sobotę od godziny 16:00
— powiedział.
Reakcje
Nagranie spotkało się z mocną reakcję ze stroną polityków Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.
Jedyna decyzja, którą możesz podjąć bez zgody Brukseli albo innego miasta na „B”
— zauważył Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Proszę odłożyć zabawki i wreszcie zająć się konkretną pracą dla Polski. Urząd premiera naprawdę zobowiązuje
— wskazała Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760277-tusk-mowi-o-odtajnieniu-dokumentow-czarnek-mocno
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.