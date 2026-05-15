Podpiszą porozumienie z Polską. Niemiecki ambasador zdradził szczegóły!

Niemieccy żołnierze / autor: Fratria
Ambasador Niemiec w Polsce poinformował, że Berlin i Warszawa podpiszą 17 czerwca br., porozumienie obronne. Zamiar podpisania porozumienia w tym terminie potwierdził PAP wiceminister obrony Paweł Zalewski

Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku. Podpiszemy porozumienie obronne pomiędzy naszymi krajami, które jest obecnie negocjowane

— powiedział Berger podczas konferencji Impact w Poznaniu.

Dyplomata wyjaśnił, że trwają negocjacje, ale porozumienie ma stworzyć ramy prawne dla „już świetnej współpracy w obszarze obronnym”.

Wiceminister obrony Paweł Zalewski, poproszony o potwierdzenie tej informacji, odparł w rozmowie z PAP: „Taki mamy plan”.

17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

