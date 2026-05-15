Ambasador Niemiec w Polsce poinformował, że Berlin i Warszawa podpiszą 17 czerwca br., porozumienie obronne. Zamiar podpisania porozumienia w tym terminie potwierdził PAP wiceminister obrony Paweł Zalewski
Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku. Podpiszemy porozumienie obronne pomiędzy naszymi krajami, które jest obecnie negocjowane
— powiedział Berger podczas konferencji Impact w Poznaniu.
„Taki mamy plan”
Dyplomata wyjaśnił, że trwają negocjacje, ale porozumienie ma stworzyć ramy prawne dla „już świetnej współpracy w obszarze obronnym”.
Wiceminister obrony Paweł Zalewski, poproszony o potwierdzenie tej informacji, odparł w rozmowie z PAP: „Taki mamy plan”.
17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską.
xyz/PAP
