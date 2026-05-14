Rafał Trzaskowski dokonał pierwszej transkrypcji aktu „homomałżeństwa”. W ocenie mec. Krzysztofa Wąsowskiego, który był gościem na antenie Telewizji wPolsce24, decyzja władz Warszawy stoi w sprzeczności z polską konstytucją i tworzy „świat absurdu prawnego”.
Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, „dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu ‘małżeństwa’ jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów - tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast”. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski.
Tkwimy w świecie absurdu prawnego czy sprzeczności prawnej. Niewątpliwie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego posiłkował się kwestiami związanymi z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, traktatowymi
— wskazał prawnik.
Co z konstytucją?
Gość Telewizji wPolsce24 mówił, że pojawia się pytanie, „co jest ważniejsze w hierarchii źródeł prawa”.
W naszej konstytucji bodajże art. 87 stawia sprawę bardzo jasno i mówi, że podstawowym i najważniejszym aktem prawnym w Polsce, od którego trzeba budować interpretację, jest konstytucja
— zaznaczył.
Dokonano aktu prawnego, jeżeli ta transkrypcja została rzeczywiście wprowadzona w akta stanu cywilnego, zgodnie z jakimiś regulacjami o charakterze prawno-międzynarodowym, ale na pewno niezgodnie z naszą konstytucją
— dodał mec. Krzysztof Wąsowski.
Wyrok NSA
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.
Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać „małżeństwo” pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów „małżeństwa” w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.
Telewizja wPolsce24/PAP/tt
