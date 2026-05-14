„Paweł Jaskanis został w czwartek odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” - poinformowała PAP minister kultury Marta Cienkowska.
Wiceszef MKiDN Maciej Wróbel wyjaśnił na portalu X, że „powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji”.
Poinformował, że p.o. dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca dyrektora.
Adrian Siwek/PAP
