Miszalski "spietra"? Inicjator referendum wyzwał prezydenta Krakowa na publiczną debatę! Zegar tyka, mało czasu na odpowiedź

  • Polityka
  • opublikowano:
Aleksander Miszalski / autor: Fratria
W ocenie inicjatorów referendum mieszkańcy Krakowa mają prawo usłyszeć jasne odpowiedzi w sprawach najważniejszych dla miasta: strefy czystego transportu, kosztów decyzji podejmowanych przez magistrat, polityki kadrowej, sposobu zarządzania urzędem oraz stanu prac nad Planem Ogólnym Miasta Krakowa" - powiedział Jan Hoffman - jeden z inicjatorów referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego. Przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto wyzwał prezydenta Krakowa do debaty.

Jeden z inicjatorów referendum odwoławczego Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta, Jan Hoffman, wezwał dziś urzędującego prezydenta do udziału w publicznej debacie. Miszalski przygotowuje odpowiedź w tej sprawie.

Hoffman, pełniący funkcję przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto w Krakowie, wezwał do debaty prezydenta Miszalskiego w liście otwartym. Treść pisma przedstawił także dziennikarzom na konferencji prasowej.

Jak podkreślił, chce merytorycznej debaty o referendum, o Planie Ogólnym Miasta Krakowa oraz o przyszłości miasta. Zaproponował, aby debata odbyła się w terminie do sześciu dni od doręczenia listu, w miejscu i formule uzgodnionej przez obie strony, z udziałem niezależnego moderatora oraz przedstawicieli mediów. Oczekuje, że prezydent odpowie na jego list w ciągu 48 godzin.

W ocenie inicjatorów referendum mieszkańcy Krakowa mają prawo usłyszeć jasne odpowiedzi w sprawach najważniejszych dla miasta: strefy czystego transportu, kosztów decyzji podejmowanych przez magistrat, polityki kadrowej, sposobu zarządzania urzędem oraz stanu prac nad Planem Ogólnym Miasta Krakowa

— wyliczał Hoffman.

Rzeczniczka prasowa prezydenta miasta Joanna Krzemińska powiedziała PAP, że prezydent przygotowuje odpowiedź na list Hoffmana.

Referendum w Krakowie

24 maja w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta oraz ws. odwołania rady miasta.

Referendum odbędzie się z inicjatywy grupy obywateli, którzy rozpoczynając zbiórkę podpisów pod wnioskiem o organizację referendum poinformowali dziennikarzy, że nie są grupą polityczną. Do akcji zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym przyłączyły się partie przeciwne KO – PiS, Konfederacja, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały, głównego rywala Miszalskiego w wyborach na prezydenta miasta w 2024 r.

Zarzuty pod adresem Miszalskiego

Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu: m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podoba się im również polityka transportowa, w tym sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Miszalski w ostatnich tygodniach mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Zgłaszał też kolejne korekty w polityce miasta. Wśród nich były np. likwidacja premii dla członków zarządów spółek miejskich i obniżenie wynagrodzenie dla członków rad nadzorczych tych spółek. Miszalski podkreślał również, że to nie on, a poprzednia władza odpowiada za wysokości tych premii i wynagrodzeń. Zapowiedział także m.in. zmianę zasad strefy czystego transportu.

xyz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

