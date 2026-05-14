Na jaw wyszło, że Polska Żegluga Bałtycka ma 70 mln długów. „Czy czeka nas likwidacja drugiego największego polskiego armatora? Czy tak ma wyglądać przywracanie polskiej bandery przez rząd Donalda Tuska, że w czasie jej przywracania wcześniej zatopi naszą flotę!?” - pytał poseł PiS Kacper Płażyński.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płazyński w serwisie X przekazał niepokojące informacje dotyczącego Polskiej Żeglugu Batłyckiej.
Nasz narodowy bałtycki armator Polska Żegluga Bałtycka ma 70 mln długów, w tym 16 milionów zaległości podatkowych
— poinformował.
Na zwołanym w tej sprawie posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministra Infrastruktury reprezentował… urzędnik w randze wicedyrektora. Z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej nie było NIKOGO!
— wskazał.
Czy czeka nas likwidacja drugiego największego polskiego armatora? Czy tak ma wyglądać przywracanie polskiej bandery przez rząd Donalda Tuska, że w czasie jej przywracania wcześniej zatopi naszą flotę!?
— pytał Płażyński.
Na skraju upadłości
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował także Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, udostępniając w sieci pismo, które Kacper Płażyński otrzymał od Arkadiusza Marchewki, które potwierdza ogromne długi armatora.
Niejaki m. Marchewka potwierdza: Polska Żegluga Bałtycka na skraju upadłości!!! Ten scenariusz, napisany przez Donalda Tuska, zmierza do wyprzedaży polskiego armatora, aby na trasie ze Świnoujścia do Szwecji operowali głównie niemieccy przewoźnicy. Ten obłęd należy jak najszybciej powstrzymać!!!
— zaznaczył.
Adrian Siwek/X
