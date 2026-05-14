„Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast” - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. Sprawa dotyczy dwóch mężczyzn, gdzie jednego z nich wpisano w rubrykę… „kobieta”. „Nie mam wątpliwości, że dziś uznawanie małżeństw homoseksualnych, a zapewne jutro będą dążyli do tego, aby zezwolić na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To jest absolutny skandal, co ważne, to wszystko jest niezgodne z prawem i Konstytucją” - powiedziała wiceprezes PiS Anna Krupka na antenie Telewizji wPolsce24.
Zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.
Podkreślił, że bardzo się cieszy z zapowiedzi premiera, że rząd przyjmie rozporządzenie w tej sprawie.
Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej
— dodał.
Dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny. Po konsultacjach z innymi urzędami stanu cywilnego ale również moim współpracownikami, którzy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa LGBT. Tak żeby to było jak najbardziej godnościowe, ale także pełne i szczegółowe
— podkreśli Trzaskowski.
Wyjaśnił, że wybrano zapis, w którym dane wpisane są w jednej i drugiej rubryce (czyli obecnie rubryki kobieta i mężczyzna - PAP).
Natomiast rozporządzenie tę sprawę ureguluje, tak żeby później transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób
— dodał.
„Czekaliśmy na wyroki polskich sądów”
Pytany co z innymi transkrypcjami aktów małżeństwa jednopłciowego zaznaczył, że warszawskie urzędy będą „dokonywały przede wszystkim transkrypcje z wyroków sądowych, ale również tych, gdzie wyroków sądowych nie było, dlatego, że taką mamy teraz linię orzeczniczą”.
Czekaliśmy na wyroki polskich sądów, które potwierdziły tę linię i wyjaśniły sporo wątpliwości i pytań. Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów i ja będę wykonywał te orzeczenia. Natomiast liczę na to, że rozporządzenie, które przygotował rząd, wejdzie w życie jak najszybciej
— powiedział Trzaskowski.
Wyjaśnił też, że w związku z tym wszystkie zawieszone wnioski zostaną odwieszone.
W świetle linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić. Natomiast jeśli pary miały odmowy, bo kiedyś obowiązywało inne prawo, to mogą jeszcze raz złożyć wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie wykonana
— wyjaśnił.
Prace zaczęły się w 2025 roku
Pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula podkreśliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, które umożliwi transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zaczęły się w listopadzie 2025 r., po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.
Rozporządzenie zostało już podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a jego kontrasygnatę w najbliższych dniach zapowiedział w czwartek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
Jak tłumaczyła Kotula, na wprowadzenie zmian w rejestrze stanu cywilnego potrzeba czasu. Podkreśliła, że sama zmiana formularza aktu zawarcia małżeństwa - który docelowo ma mieć trzy formy, uzależnione od tego, kto zawarł małżeństwo, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna - jest prosta, ale potrzeba czasu na przetestowanie systemu oraz na zadbanie o bezpieczeństwo danych wszystkich obywateli.
Także dziś o kwestię rozporządzenia był pytany wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odpowiedział, że wynika ono z decyzji sądu, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Stwierdził, że rozwiązaniem całościowym, które gwarantuje dostęp do różnych uprawnień, w tym dziedziczenia, wspólnego rozliczania czy dostępu do informacji medycznej, jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
„Przeprowadzić te zmiany w prawie”
Obecnie ustawa jest opracowywana w komisji nadzwyczajnej.
Chcielibyśmy, żeby w maju te prace się zakończyły, żeby przejść do głosowania. Będziemy głosować za taką ustawą, żeby z godnością, szacunkiem i poszanowaniem - najbardziej osób, które żyją w takich związkach nieformalnych, oraz Konstytucji - przeprowadzić te zmiany w prawie
— zapewnił Kosiniak-Kamysz.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.
Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.
„Niezgodne z prawem i Konstytucją”
Sprawa została poruszona na antenie Telewizji wPolsce24. Marta Kielczyk poprosiła Annę Krupkę o komentarz w tej sprawie.
Nie mam wątpliwości, że dziś uznawanie małżeństw homoseksualnych, a zapewne jutro będą dążyli do tego, aby zezwolić na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To jest absolutny skandal, co ważne, to wszystko jest niezgodne z prawem i Konstytucją. Jeden z jej artykułów mówi o tym, że małżeństwo, to związek kobiety i mężczyzny. Taki związek powinien być chroniony. Dziś to się nie dzieje, natomiast promowane są związki jednopłciowe. Ze zdumieniem słuchałam konferencji Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że to z powodu bezpieczeństwa. Transkrypcja związków jednopłciowych zapewni większe bezpieczeństwo. Nie dostrzegam tu żadnych kwestii z tym związanych, a jedynie zagrożenie dla polskich dzieci, ponieważ wkrótce za transkrypcją związków jednopłciowych pójdzie adopcja dzieci. Widzimy, że to się dzieje. To postępująca rewolucja seksualna
— powiedziała wiceprezes PiS.
xyz/Telewizja wPolsce24/PAP
