Wideo

Trzaskowski dokonał pierwszej transkrypcji aktu "homomałżeństwa". Mężczyznę musieli wpisać w rubryce... "kobieta"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rafał Trzaskowski i posłanka KO Dorota Łoboda podczas konferencji prasowej w Urzędzie m.st. Warszawy / autor: PAP/Radek Pietruszka
Rafał Trzaskowski i posłanka KO Dorota Łoboda podczas konferencji prasowej w Urzędzie m.st. Warszawy / autor: PAP/Radek Pietruszka

Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast” - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. Sprawa dotyczy dwóch mężczyzn, gdzie jednego z nich wpisano w rubrykę… „kobieta”. „Nie mam wątpliwości, że dziś uznawanie małżeństw homoseksualnych, a zapewne jutro będą dążyli do tego, aby zezwolić na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To jest absolutny skandal, co ważne, to wszystko jest niezgodne z prawem i Konstytucją” - powiedziała wiceprezes PiS Anna Krupka na antenie Telewizji wPolsce24.

Zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.

Czytaj także

Podkreślił, że bardzo się cieszy z zapowiedzi premiera, że rząd przyjmie rozporządzenie w tej sprawie.

Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej

— dodał.

Dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny. Po konsultacjach z innymi urzędami stanu cywilnego ale również moim współpracownikami, którzy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa LGBT. Tak żeby to było jak najbardziej godnościowe, ale także pełne i szczegółowe

— podkreśli Trzaskowski.

Wyjaśnił, że wybrano zapis, w którym dane wpisane są w jednej i drugiej rubryce (czyli obecnie rubryki kobieta i mężczyzna - PAP).

Natomiast rozporządzenie tę sprawę ureguluje, tak żeby później transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób

— dodał.

Czytaj także

Czekaliśmy na wyroki polskich sądów”

Pytany co z innymi transkrypcjami aktów małżeństwa jednopłciowego zaznaczył, że warszawskie urzędy będą „dokonywały przede wszystkim transkrypcje z wyroków sądowych, ale również tych, gdzie wyroków sądowych nie było, dlatego, że taką mamy teraz linię orzeczniczą”.

Czekaliśmy na wyroki polskich sądów, które potwierdziły tę linię i wyjaśniły sporo wątpliwości i pytań. Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów i ja będę wykonywał te orzeczenia. Natomiast liczę na to, że rozporządzenie, które przygotował rząd, wejdzie w życie jak najszybciej

— powiedział Trzaskowski.

Wyjaśnił też, że w związku z tym wszystkie zawieszone wnioski zostaną odwieszone.

W świetle linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić. Natomiast jeśli pary miały odmowy, bo kiedyś obowiązywało inne prawo, to mogą jeszcze raz złożyć wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie wykonana

— wyjaśnił.

Prace zaczęły się w 2025 roku

Pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula podkreśliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, które umożliwi transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zaczęły się w listopadzie 2025 r., po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Czytaj także

Rozporządzenie zostało już podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a jego kontrasygnatę w najbliższych dniach zapowiedział w czwartek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Jak tłumaczyła Kotula, na wprowadzenie zmian w rejestrze stanu cywilnego potrzeba czasu. Podkreśliła, że sama zmiana formularza aktu zawarcia małżeństwa - który docelowo ma mieć trzy formy, uzależnione od tego, kto zawarł małżeństwo, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna - jest prosta, ale potrzeba czasu na przetestowanie systemu oraz na zadbanie o bezpieczeństwo danych wszystkich obywateli.

Także dziś o kwestię rozporządzenia był pytany wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odpowiedział, że wynika ono z decyzji sądu, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Stwierdził, że rozwiązaniem całościowym, które gwarantuje dostęp do różnych uprawnień, w tym dziedziczenia, wspólnego rozliczania czy dostępu do informacji medycznej, jest ustawa o statusie osoby najbliższej.

Przeprowadzić te zmiany w prawie”

Obecnie ustawa jest opracowywana w komisji nadzwyczajnej.

Chcielibyśmy, żeby w maju te prace się zakończyły, żeby przejść do głosowania. Będziemy głosować za taką ustawą, żeby z godnością, szacunkiem i poszanowaniem - najbardziej osób, które żyją w takich związkach nieformalnych, oraz Konstytucji - przeprowadzić te zmiany w prawie

— zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Czytaj także

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Niezgodne z prawem i Konstytucją”

Sprawa została poruszona na antenie Telewizji wPolsce24. Marta Kielczyk poprosiła Annę Krupkę o komentarz w tej sprawie.

Nie mam wątpliwości, że dziś uznawanie małżeństw homoseksualnych, a zapewne jutro będą dążyli do tego, aby zezwolić na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. To jest absolutny skandal, co ważne, to wszystko jest niezgodne z prawem i Konstytucją. Jeden z jej artykułów mówi o tym, że małżeństwo, to związek kobiety i mężczyzny. Taki związek powinien być chroniony. Dziś to się nie dzieje, natomiast promowane są związki jednopłciowe. Ze zdumieniem słuchałam konferencji Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że to z powodu bezpieczeństwa. Transkrypcja związków jednopłciowych zapewni większe bezpieczeństwo. Nie dostrzegam tu żadnych kwestii z tym związanych, a jedynie zagrożenie dla polskich dzieci, ponieważ wkrótce za transkrypcją związków jednopłciowych pójdzie adopcja dzieci. Widzimy, że to się dzieje. To postępująca rewolucja seksualna

— powiedziała wiceprezes PiS.

xyz/Telewizja wPolsce24/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych