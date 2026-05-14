UJAWNIAMY

UJAWNIAMY. Gorąco na posiedzeniu klubu PiS. Wiemy, co się działo. Jarosław Kaczyński wskazał na jednego z posłów

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

Wczoraj miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w Sękocinie pod Warszawą, które - jak opisuje to szereg mediów - miało mieć burzliwy przebieg. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że faktycznie podczas dyskusji doszło do konfrontacji między politykami skupionymi wokół Przemysława Czarna i Mateusza Morawieckiego. „Jeżeli wśród ludzi, którzy się szanują, padają czasem jakieś słowa, że coś tam było nie tak, a jednocześnie deklarują, że to był błąd, to chyba to jest dobre, oczyszczające” - mówi jeden z naszych rozmówców, poseł PiS uczestniczący we wspomnianym spotkaniu.

Charakterystyczne jest to, że posłowie PiS uczestniczący we wspomnianym posiedzeniu klubu generalnie rzecz biorąc nie chcą mówić o jego kulisach, nawet anonimowo. Jeden z polityków mówi nam wprost, że nic na ten temat nie powie, bo „tak się umówił”. W końcu portalowi wPolityce.pl udaje się dotrzeć do polityków PiS, którzy są bardziej rozmowni w tej kwestii, aczkolwiek koniecznie pragną zachować anonimowość.

Czytaj także

Czy podczas posiedzenia klubu PiS doszło do ostrego starcia frakcji Mateusza Morawieckiego ze stronnikami Przemysława Czarnka?

Media jakieś bzdury piszą. Była dyskusja, a dyskusja polega na tym, że czasem są odmienne zdania

— mówi nasz rozmówca z PiS, ubolewając, że ta sprawa rozpala media, chociaż tylko „kilka procent rozmowy” dotyczyło wewnętrznego funkcjonowania PiS, a reszta spotkania była poświęcona „temu, co się dzieje w kraju”. Jednocześnie jednak poseł PiS, z którym rozmawiamy, nie dziwi się, że media szczególnie skupiają się właśnie na wątku spotkania dotyczącym sytuacji w PiS.

Czy padł zakaz działalności stowarzyszeń w PiS?

Czy podczas posiedzenia klubu PiS Jarosław Kaczyński faktycznie miał zapowiedzieć, że zakaże działalności stowarzyszeń w PiS? Takie słowa miały paść wedle relacji ze spotkania, prezentowanej przez Wirtualną Polskę. Z tego, co podają nasi rozmówcy, ze strony prezesa PiS nie padł na twardo zakaz działalności stowarzyszeń. Była jednak sugestia, że lepiej skupić się na działalności w partii niż poza nią.

Trochę prezes o tym mówił, że jednak dla dobra partii wszyscy powinni pracować wspólnie. Natomiast to, czy zakazał, no nie powiedziałbym, że zakazał, natomiast apelował o to, żeby była współpraca i takie zdania padały ze strony innych uczestników debaty, że są za jednością, za pracą i odsunięciem Tuska od władzy

— zdradza jeden z naszych informatorów.

Prezes PiS skrytykował jednego z posłów

Jednocześnie uzyskaliśmy potwierdzenie informacji, która pojawiła się już w relacjach medialnych z posiedzenia klubu PiS, że podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował jednego z posłów PiS, który stwierdził, iż lepiej byłoby, aby Zbigniew Ziobro wrócił do Polski i trafił do aresztu. Jarosław Kaczyński miał nie wymienić, o którego posła konkretnie chodzi, ale portale Onet i Wirtualna Polska podają, że wspomniane słowa miał wypowiedzieć poseł Grzegorz Lorek.

Było powiedziane, że któryś z posłów wypowiedział się niezręcznie, ale nie było to kierowane pod nazwiskiem, i ten poseł mówił, że lepiej byłoby, jakby Zbigniew Ziobro wrócił i dał się zamknąć. Na to prezes odpowiedział: „No tak, ale już mieliśmy Kamińskiego w więzieniu torturowanego, zatem proponowanie komuś niewinnemu, żeby dał się zamknąć, jest nierozsądne i nielogiczne”

— zaznacza uczestnik posiedzenia klubu PiS.

Wewnętrzne sondaże PiS

Co ciekawe, dowiadujemy sie od naszych rozmówców, że PiS dysponuje własnymi wewnętrznymi sondażami, które pokazują mniejszy dystans między PiS a KO niż to widać w sondażach, które pojawiają się w ostatnim czasie w mediach. Ten dystans ma wynosić ok. 5 pkt proc.

Jeżeli wśród ludzi, którzy się szanują, padają czasem jakieś słowa, że coś tam było nie tak, a jednocześnie deklarują, że to był błąd, to chyba to jest dobre, oczyszczające

— podsumowuje przebieg spotkania jeden z jego uczestników.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych