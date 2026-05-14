Wczoraj miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS w Sękocinie pod Warszawą, które - jak opisuje to szereg mediów - miało mieć burzliwy przebieg. Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że faktycznie podczas dyskusji doszło do konfrontacji między politykami skupionymi wokół Przemysława Czarna i Mateusza Morawieckiego. „Jeżeli wśród ludzi, którzy się szanują, padają czasem jakieś słowa, że coś tam było nie tak, a jednocześnie deklarują, że to był błąd, to chyba to jest dobre, oczyszczające” - mówi jeden z naszych rozmówców, poseł PiS uczestniczący we wspomnianym spotkaniu.
Charakterystyczne jest to, że posłowie PiS uczestniczący we wspomnianym posiedzeniu klubu generalnie rzecz biorąc nie chcą mówić o jego kulisach, nawet anonimowo. Jeden z polityków mówi nam wprost, że nic na ten temat nie powie, bo „tak się umówił”. W końcu portalowi wPolityce.pl udaje się dotrzeć do polityków PiS, którzy są bardziej rozmowni w tej kwestii, aczkolwiek koniecznie pragną zachować anonimowość.
Czy podczas posiedzenia klubu PiS doszło do ostrego starcia frakcji Mateusza Morawieckiego ze stronnikami Przemysława Czarnka?
Media jakieś bzdury piszą. Była dyskusja, a dyskusja polega na tym, że czasem są odmienne zdania
— mówi nasz rozmówca z PiS, ubolewając, że ta sprawa rozpala media, chociaż tylko „kilka procent rozmowy” dotyczyło wewnętrznego funkcjonowania PiS, a reszta spotkania była poświęcona „temu, co się dzieje w kraju”. Jednocześnie jednak poseł PiS, z którym rozmawiamy, nie dziwi się, że media szczególnie skupiają się właśnie na wątku spotkania dotyczącym sytuacji w PiS.
Czy padł zakaz działalności stowarzyszeń w PiS?
Czy podczas posiedzenia klubu PiS Jarosław Kaczyński faktycznie miał zapowiedzieć, że zakaże działalności stowarzyszeń w PiS? Takie słowa miały paść wedle relacji ze spotkania, prezentowanej przez Wirtualną Polskę. Z tego, co podają nasi rozmówcy, ze strony prezesa PiS nie padł na twardo zakaz działalności stowarzyszeń. Była jednak sugestia, że lepiej skupić się na działalności w partii niż poza nią.
Trochę prezes o tym mówił, że jednak dla dobra partii wszyscy powinni pracować wspólnie. Natomiast to, czy zakazał, no nie powiedziałbym, że zakazał, natomiast apelował o to, żeby była współpraca i takie zdania padały ze strony innych uczestników debaty, że są za jednością, za pracą i odsunięciem Tuska od władzy
— zdradza jeden z naszych informatorów.
Prezes PiS skrytykował jednego z posłów
Jednocześnie uzyskaliśmy potwierdzenie informacji, która pojawiła się już w relacjach medialnych z posiedzenia klubu PiS, że podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował jednego z posłów PiS, który stwierdził, iż lepiej byłoby, aby Zbigniew Ziobro wrócił do Polski i trafił do aresztu. Jarosław Kaczyński miał nie wymienić, o którego posła konkretnie chodzi, ale portale Onet i Wirtualna Polska podają, że wspomniane słowa miał wypowiedzieć poseł Grzegorz Lorek.
Było powiedziane, że któryś z posłów wypowiedział się niezręcznie, ale nie było to kierowane pod nazwiskiem, i ten poseł mówił, że lepiej byłoby, jakby Zbigniew Ziobro wrócił i dał się zamknąć. Na to prezes odpowiedział: „No tak, ale już mieliśmy Kamińskiego w więzieniu torturowanego, zatem proponowanie komuś niewinnemu, żeby dał się zamknąć, jest nierozsądne i nielogiczne”
— zaznacza uczestnik posiedzenia klubu PiS.
Wewnętrzne sondaże PiS
Co ciekawe, dowiadujemy sie od naszych rozmówców, że PiS dysponuje własnymi wewnętrznymi sondażami, które pokazują mniejszy dystans między PiS a KO niż to widać w sondażach, które pojawiają się w ostatnim czasie w mediach. Ten dystans ma wynosić ok. 5 pkt proc.
— podsumowuje przebieg spotkania jeden z jego uczestników.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760260-ujawniamy-goraco-na-posiedzeniu-klubu-pis-wiemy-co-sie-dzialo
