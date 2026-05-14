„Rolnicy są w wielkiej potrzebie, tymczasem dowiadujemy się, że rząd uzyskał 2 tygodnie temu zgodę Brukseli na dopłatę do kosmicznie drogich nawozów. I do kosmicznie drogiego paliwa. I zero konkretów, żadnych decyzji, informacji dla rolników, sadowników, dla nikogo. Ten rząd zostawił rolników samym sobie” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Rolnictwo w Polsce znajduje się w coraz głębszym kryzysie. Rodzimi hodowcy i wytwórcy muszą mierzyć się z kolejnymi przeciwnościami: Mercosur, wszędobylskie podwyżki, wyśrubowane przez UE normy, czy ostatnio susze. Koalicja 13 grudnia zdaje się nie dostrzegać problemu, ponieważ co rusz na jaw wychodzą kolejne skandaliczne sprawy. Rolnicy nie zbierają plonów, ponieważ to się nie opłaca. Jeżeli już je zbiorą (jak w przypadku ziemniaków), to często nie mogą ich sprzedać, ponieważ nie ma na nie kupca – polski rynek jest zalewany przez zagraniczną żywność.
Jeżeli degradacja będzie postępować w takim tempie, to w Polsce dojdzie do anihilacji całego sektora. To by oznaczało śmiertelne zagrożenie i zdanie się na łaskę z zewnątrz. Niestety w historii (tej dalszej jak i najnowszej) było wiele przypadków, gdzie Polska była szantażowana poprzez różne mechanizmy. W przypadku utraty sektora żywnościowego można mówić o widmie totalne wasalizacji kraju nad Wisłą.
„Pytają teraz rolnicy, sadownicy”
Do sprawy opieszałości koalicji 13 grudnia w kwestii rolnictwa odniósł się prof. Przemysław Czarnek.
Gdzie są pieniądze Polaków? Pytają teraz rolnicy, sadownicy. Susza, mrozy, utrata zysku na ten rok, nieprawdopodobna bieda. Rolnicy są w wielkiej potrzebie, tymczasem dowiadujemy się, że rząd uzyskał 2 tygodnie temu zgodę Brukseli na dopłatę do kosmicznie drogich nawozów. I do kosmicznie drogiego paliwa. I zero konkretów, żadnych decyzji, informacji dla rolników, sadowników, dla nikogo. Ten rząd zostawił rolników samym sobie
— powiedział kandydat na premiera PiS w nagraniu opublikowanym na portalu X.
