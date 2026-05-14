Premier Donald Tusk - chcąc zrzucić z siebie odpowiedzialność za aferę i krzywdę klientów - stara się przekonywać, że rosyjska mafia jest powiązana z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ujawnił, że informacje w tej sprawie przyniósł śledczym z neo-Prokuratury Krajowej Krzysztof K., oskarżony o udział w grupie wyłudzającej VAT na interesach z Rosjanami. Wspomniany Krzysztof K. przyprowadził do zarządzanej przez Waldemara Żurka prokuratury w charakterze świadka mężczyznę, który w przeszłości opowiadał, że szczepieniach na koronawirusa ludzie nie będą potrafili udowodnić, że mają DNA człowieka. „Jeżeli jesteśmy posiadaczem GMO, no to kim jesteśmy? No niewolnikiem” - opowiadał świadek prokuratury Żurka.
Afera Zondacrypto jest faktem, ludzie potracili swoje środki, jednak politycznie odpowiedzialna jest za nią przede wszystkim obecna władza, która nie ostrzegła na czas klientów Zondacrypto przed zagrożeniem. Teraz jednak Donald Tusk, zamiast wziąć odpowiedzialność za tę sytuację, przerzuca winę za aferę na prezydenta i PiS, a także dodaje do tego wątek rosyjski na - delikatnie mówiąc - bardzo wątpliwych podstawach. Zresztą wystarczy sie zapoznać z występem jednego ze świadków prokuratury sterowanej przez Waldemara Żurka w tej sprawie.
Trzeba na to uważać, bo jeżeli się zaszczepimy, o tym nikt nie mówi, to automatycznie na podstawie ustawy GMO z 1971 roku staniemy się własnością Bayer Monsanto, bo to o to chodzi, bo jeżeli mamy te dowody osobiste, no to się tam jeszcze jakoś ci niewolnicy próbują wykręcić tak jak my teraz, ale jeżeli już będziemy zaszczepieni, to już się nie wykręcimy, bo już nie jesteśmy w stanie udowodnić tego, czy mamy swoje DNA człowieka, czy mamy tam GMO
— opowiadał podczas jednego z publicznych wystąpień świadek, którego, jak podaje Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, Krzysztof K. przyprowadził do sterowanej przez Waldemara Żurka prokuratury, by opowiadał o sprawie Zondacrypto.
Jeżeli jesteśmy posiadaczem GMO, no to kim jesteśmy? No niewolnikiem
— stwierdził wspomniany świadek.
„To jest mocne”
Do swoistego „występu” świadka prokuratury Żurka odniósł sie na platformie X Szymon Jadczak.
To jest mocne - posłuchajcie świadka w sprawie Zodnacrypto, którego do Prokuratury Krajowej przyprowadził Krzysztof K. Świadka przyjął i wysłuchał prok. Marek Wełna. Myślicie, że jego informacje zbliżą nas do odnalezienia Sylwestra Suszka i odzyskania ukradzionych pieniędzy? Ciekawe czy panowie Waldemar Żurka, Donald Tusk i Dariusz Korneluk ogarniają, co się wyprawia w Katowicach w prokuraturze…
— napisał na X Szymon Jadczak.
