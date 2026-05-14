Aż 43,3 proc. respondentów uznało, że zgoda USA na przyjęcie Zbigniewa Ziobry to polityczna porażka rządu Donalda Tuska. Przeciwnego zdania jest 23,8 proc. ankietowanych – wynika z opublikowanego dziś sondażu SW Research, który został przeprowadzony na zlecenie Onetu.
Ankietowani otrzymali jedno pytanie. Zostali w nim zapytani o to, „czy zgoda USA na przyjęcie Zbigniewa Ziobry to polityczna porażka rządu Donalda Tuska”.
Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie aż 43,3 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było tylko 23,8 proc. badanych.
Niezdecydowanych pozostało 33 proc. ankietowanych, co pokazuje, że temat budzi niepewność i jest złożony.
Zbigniew Ziobro pozostaje nieuchwytny
Mimo starań prokuratury Waldemara Żurka, Zbigniew Ziobro wciąż wymyka się organom ścigania, które chcą go aresztować w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości i poseł PiS poinformował w niedzielę, 10 maja, że przebywa w USA. Oświadczył też, że nie uciekł z Polski.
W sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.
Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.
Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę, 9 maja, na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.
Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 13 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.
Onet/PAP/tt
