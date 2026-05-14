Sławomir Mentzen dość nerwowo zareagował na informację o złożeniu przez Polskę 2050 projektu ustawy, który zakłada, że politycy w swoich oświadczeniach majątkowych będą musieli wpisać fundacje rodzinne. Poseł zaatakował portal wPolityce.pl, jakby to nasz zespół był autorem projektu.
Projekt Polski 2050
O złożeniu projektu ustawy dot. fundacji rodzinnej poinformowała w mediach społecznościowych szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Składamy projekt rozszerzający oświadczenia majątkowe o fundacje rodzinne. Dziś polityk może przenieść majątek do fundacji i majątek znika z radarów. Tymczasem szary obywatel musi rozliczyć każdą złotówkę, bo inaczej jest ścigany przez skarbówkę. Dwa równoległe światy: dla majętnych polityków i zwykłych zjadaczy chleba
— poinformowała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej.
Nerwowa reakcja lidera Konfederacji
Do informacji na ten temat, którą podaliśmy na portalu wPolityce.pl, odniósł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
Jako jedyny poseł dobrowolnie ujawniam wszystkie informacje o majątku mojej fundacji rodzinnej w oświadczeniu majątkowym.
Wasz post jest obrzydliwą manipulacją.
Zainteresujcie się lepiej tym, że Czarnek z Morawieckim ukrywają swój majątek, przepisując go na żony
— napisał.
kk/wPolityce.pl/X
