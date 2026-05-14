„Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać, aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną krypto dyktaturą Tuska” - mówi na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Marcin Romanowski, który, jak ustaliła telewizja wPolsce24 wraz ze Zbigniewem Ziobrą przebywa w Stanach Zjednoczonych.
Romanowski zabrał po raz pierwszy głos od momentu wyjazdu z Węgier.
Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać, aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną krypto dyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działanie władzy, broniłem sprawę, które dla Polski są fundamentalne. Pokazałem na konkretnych przykładach, jak wygląda mechanizm działania bezprawia koalicji 13 grudnia. Przejmowanie instytucji, naciski na sędziów, manipulowanie postępowaniami, robienie z całego aparatu państwa narzędzia do brutalnej walki politycznej prowadzonej z niskich pobudek zemsty
— mówi na nagraniu.
kk/X
