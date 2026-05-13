„Składamy projekt rozszerzający oświadczenia majątkowe o fundacje rodzinne. Dziś polityk może przenieść majątek do fundacji i majątek znika z radarów. Tymczasem szary obywatel musi rozliczyć każdą złotówkę, bo inaczej jest ścigany przez skarbówkę. Dwa równoległe światy: dla majętnych polityków i zwykłych zjadaczy chleba” - poinformowała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej.
Fundacja rodzinna została wprowadzona do systemu prawnego na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 roku. Jej wprowadzenie miało na celu zastąpienie typowej formy przekazywania majątku, optymalizację podatkową, czy także uporządkowanie struktury własnościowej.
„Efekt ‘deklaracji toruńskiej’”
TVN24 stworzył reportaż o rodzinnych fundacjach. Jak wynika z dziennikarskiego śledztwa, rodzinne fundacje cieszą się uznaniem zarówno wśród polityków obozu władzy, jak i opozycji. Autorzy materiału udali się do kancelarii jednego z liderów Konfederacji (Sławomira Mentzena), żeby wybadać temat.
W kancelarii Sławomira Mentzena, w której zresztą byliśmy, podając się właśnie za osobę, która chce założyć fundację rodzinną, usłyszeliśmy pół żartem, pół serio, ale jednak, że jest to efekt „deklaracji toruńskiej”, czyli tej obietnicy złożonej wyborcom Konfederacji w czasie wyborów prezydenckich przez Karola Nawrockiego, że nie dopuści do podwyżki jakichkolwiek podatków
— powiedział Szymon Żyśko (jeden z twórców reportażu).
„Potrzebna jest duża zmiana w systemie podatkowym”
Szefowa Polski 2050 (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz) stwierdziła niedawno, że należy pochylić się nad zagadnieniem fundacji rodzinnych.
Potrzebna jest duża zmiana w systemie podatkowym. Musi być podwyższenie tego progu podatkowego, bo dzisiaj nauczyciele, ratownicy, pielęgniarki płacą 32 proc., kiedy na ryczałcie zarabiający miliony płacą kilka procent, a w fundacjach rodzinnych, w tym politycy nie płacą nic i jeszcze się tym chwalą
— mówiła.
„Składamy projekt rozszerzający”
Szefowa Polski 2050 poinformowała dziś na portalu X, że jej ugrupowanie przygotowało dedykowany projekt ustawy.
Składamy projekt rozszerzający oświadczenia majątkowe o fundacje rodzinne. Dziś polityk może przenieść majątek do fundacji i majątek znika z radarów. Tymczasem szary obywatel musi rozliczyć każdą złotówkę, bo inaczej jest ścigany przez skarbówkę. Dwa równoległe światy: dla majętnych polityków i zwykłych zjadaczy chleba. Przejrzystość nie może kończyć się tam, gdzie zaczyna się majątek posłów. Pokaż gagatku, coś schował od podatku
— czytamy we wpisie Pełczyńskiej-Nałęcz.
