Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest wciąż nieuchwytny dla prokuratury kierowanej przez Waldemara Żurka, która chciałaby go aresztować w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Paweł Kukiz, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, jednoznacznie ocenił skuteczność koalicji Donalda Tuska w tej sprawie.
Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro najpierw uniknął osadzenia w areszcie z inicjatywy podległej Waldemarowi Żurkowi prokuratury, ponieważ w pod koniec października 2025 roku wyjechał na Węgry, a po kilku miesiącach otrzymał tam azyl polityczny. Po przegranej Fideszu w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, musiał zmienić kraj, w którym mógłby być dalej nieuchwytny dla obecnej władzy w Polsce. Kilka dni temu okazało się, że udało mu się wyjechać do USA.
Paweł Kukiz w programie „Poranny ring” (Super Express) przypomniał sytuację z jednego z posiedzeń Sejmu, gdy obecna władza wygrażała Ziobrze, że wsadzi go do więzienia.
Ziobro krzyczał, kiedy było takie posiedzenie, z takim demonicznym śmiechem… posłowie wcześniej krzyczeli: ‘Będziesz siedział, będziesz siedział’, a on mówi: ‘Zobaczymy, zobaczymy, czy wy nie będziecie takimi fujarami jak przy Trybunale Stanu i tak dalej’. Po prostu fujary i tyle
— ocenił Paweł Kukiz.
„To państwo po prostu nie funkcjonuje”
Jednocześnie polityk podkreślił, że nigdy nie ukrywał, iż nie darzy Suwerennej Polski szczególną sympatią.
Kukiz zauważył, że już drugiemu ministrowi sprawiedliwości w obecnym rządzie nie udaje się skutecznie roliczyć poprzedników.
Mamy w tej chwili drugiego ministra, któremu również to się nie udało. To świadczy o tym, że to państwo po prostu nie funkcjonuje
— stwierdził.
tkwl/X/”Super Express”
