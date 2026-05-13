„Zrezygnowaliśmy z 5 mld zł z części pożyczkowej, ponieważ środki te były przeznaczone na inwestycje, na które nie było popytu” - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko w rozmowie z Portalem Samorządowym.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej poinformował, że rząd koalicji 13 grudnia zrezygnował z części środków KPO.
Rządzący doszli do wniosku, że przedsięwzięcia nie wymagały i „nie powinny być w takiej skali finansowane przez budżet państwa”.
"Zostanie wykorzystana w całości"
Członek rządu poinformował, że ekipa Donalda Tuska przewidziała taką decyzję już na początku 2024 roku. Wskazał, iż dotyczy tylko projektów niezakontraktowanych i nie ma wpływu na inwestycje, które są realizowane.
Najważniejsze jest to, że część grantowa KPO, wynosząca ponad 100 mld zł, zostanie wykorzystana w całości
— zapewnił.
xyz/Portal Samorządowy
