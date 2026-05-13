Najpierw TSUE, a potem już w Naczelny Sąd Administracyjny włączył się w proces legalizacji tylnymi drzwiami tzw. małżeństw homoseksualnych w Polsce. Zadowolić środowiska LGBT - niezgodnie z polską konstytucją - stara się także koalicja Donalda Tuska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący KO, podjął decyzję, że Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie „dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC”! Wcześniej wydanie rozporządzenia w tym temacie zapowiedział premier Donald Tusk.
Warto przypomnieć, że art. 18 polskiej konstytucji mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo to środowiska lewicowe podejmują próby, by na siłę, wbrew polskiej konstytucji, wprowadzić do Polski tzw. małżeństwa homoseksualne. Niestety, inicjatywy te wsparł niedawno swoim wyrokiem z listopada 2025 roku TSUE, nakazując państwom członkowskim uznawać legalność związków zawartych w innych krajach UE. Tę linię niejako wsparł Naczelny Sąd Administracyjny orzekając jednak w sprawie jednej konkretnej pary gejów, która zawarła „homomałżeństwo” w Berlinie.
Decyzja niezgodna z polską konstytucją
Niedawno premier Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie prac w sprawie powstania rozporządzenia, umożliwiającego transkrypcji tzw. małżeństw homoseksualnych. Rafał Trzaskowski już poszedł dalej, informując, że zgodnie z jego decyzją Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie „dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC”.
Moje poglądy w sprawie społeczności LGBT+ są szeroko znane. Nie ograniczają się wyłącznie do działalności w mediach społecznościowych, ale znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu. Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki
— napisał na platformie X Rafał Trzaskowski.
Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC
— poinformował Trzaskowski, tym samym jawnie uderzając w polską konstytucję.
Cieszę się też z zapowiedzi Pana Premiera Tuska w sprawie rozporządzenia, które nie tylko ureguluje cały proces transkrypcji, ale zadba o to, aby w całym kraju miał on identyczny kształt. Liczę na jego najszybsze przyjęcie i wcielenie w życie
— podkreślił.
Trzaskowski chwali samego siebie
Trzaskowski chwalił się swoimi działaniami w procesie walki środowisk lewicowo-liberalnych o wprowadzenie tzw. małżeństw homoseksualnych w Polsce.
Jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie poruszam się jednak w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń oraz wyroków sądowych - polskich i europejskich. I właśnie dlatego, gdy większość polityków komentatorów ograniczała się do komentowania, my pracowaliśmy nad przygotowaniem się do nakazanego nam przez sąd procesu pierwszej w kraju transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, mimo braku uregulowań na szczeblu krajowym
— napisał włodarz stolicy.
Prezydent Warszawy nie ma w tym obszarze swobody do podejmowania decyzji, to znaczy, że nie może działać uznaniowo. Wyrok TSUE oraz kolejna seria wyroków NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw osób tej samej płci powinna zostać dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu, czy nie. Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych
— tłumaczył się Trzaskowski.
Co ciekawe, w końcu - w swoim bardzo długim wpisie, pełnym niewnoszących wiele do sprawy fragmentów - prezydenta Warszawy przyznał, że czym innym jest transkrypcja tzw. małżeństwa homoseksualnego, a czym innym kwestia prawnego zrównania takiego pseudomałżenstwa z normalnym, zgodnym z konstytucją małżeństwem.
Trzeba jednocześnie podkreślić, że TRANSKRYPCJA jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu aktu stanu cywilnego. Pozostaje kwestia skutków prawnych transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Jest to kwestia całkowicie odrębna od czynności transkrypcji aktu małżeństwa. Jej rozstrzygniecie nie należy do kierownika USC wykonującego zadanie zlecone z ramienia administracji rządowej, ani do Prezydenta m.st. Warszawy jako organu władzy samorządowej. Nie rozstrzyga tego również w swych wyrokach ani TSUE ani NSA. NSA wprost wskazuje w uzasadnieniu do wyroku z dnia 30.03.2026, że „Oddzielnym zagadnieniem jest, w następstwie przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, zakres skutków prawnych transkrypcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim określenie uprawnień takiego związku w porównaniu do małżeństw zawartych zgodnie z polskim ustawodawstwem, w obszarze prawa publicznego i prywatnego (administracyjnego, podatkowego, cywilnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego itd.). Odniesienie się do tego zagadnienia przekracza granice kontroli instancyjnej w rozpoznawanej sprawie”. Określenie tych praw, mam nadzieję, że między innymi przez szybkie przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej, musi zatem nastąpić na szczeblu państwowym: na drodze ustawowej bądź sądowej
— zaznaczył wiceszef KO.
