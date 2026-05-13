Chcą odebrać immunitet Paulinie Matysiak. Przeciwko niej gigant

Paulina Matysiak / autor: Fratria
Spółka Newag chce pozbawić Paulinę Matysiak immunitetu poselskiego. Wnioskiem w tej sprawie zajmie się jutro Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Producent taboru kolejowego złożył wniosek o umożliwienie pociągnięcia posłanki do odpowiedzialności sądowej za, zdaniem spółki, pomówienie. Chodzi o jej wypowiedzi dotyczące możliwych nieprawidłowości w pociągach Impuls.

Tajemnicze usterki w pociągach

Sprawa sięga 2022 r., kiedy to doszło do serii awarii w pociągach Impuls. Ich producentem jest właśnie Newag.

Jak donosił wówczas Onet, grupa hakerów Dragon Sector zarzuciła firmie, że mógła celowo wywoływać usterki w pociągach swojej produkcji, by móc otrzymywać zlecenia na ich serwisowanie.

W 2024 r. posłanka Paulina Matysiak zwołała posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Walki Wykluczeniem Transportowym w sprawie wspomnianych awarii pojazdów Impuls.

Sam Newag wydała wówczas oświadczenie, że jej „oprogramowanie jest czyste”.

Nie wprowadzaliśmy, nie wprowadzamy i nie będziemy wprowadzać w oprogramowanie naszych pociągów żadnych rozwiązań, które prowadzą do celowych awarii

— zapewniała spółka i uznała działania poseł za pomówienie.

Gdyby za wystąpienia w Sejmie odbierać posłom immunitet…”

Posiedzenie komisji w tej sprawie zaplanowano na jutro. Komisja ma zaopiniować wniosek Newagu o uchylenie immunitetu Pauliny Matysiak w tej konkretnej sprawie.

Paulina Matysiak zapowiedziała, że weźmie udział w posiedzeniu komisji i tłumaczyła, że wypowiadała się w sprawie Newagu jako parlamentarzystka — na sali plenarnej Sejmu oraz podczas prac dotyczących transportu publicznego.

Gdyby za wystąpienia w Sejmie odbierać posłom immunitet, to za chwilę każdy z nas bałby się tam zabierać głos

— mówiła posłanka.

Kolejna próba Newagu

To nie pierwsza próba skierowania sprawy przeciwko posłance. Newag wcześniej próbował pozwać Paulinę Matysiak w sądzie cywilnym, ale Sąd Okręgowy w Tarnowie odrzucił pozew, wskazując na immunitet, który chroni poseł.

Paulina Matysiak jest posłanką od 2019 r. W obecnej kadencji Sejmu została wybrana z listy Nowej Lewicy, ale obecnie działa jako poseł niezrzeszona.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami transportu publicznego, kolei i wykluczenia komunikacyjnego.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

