Stanisław Gawłowski (KO) obwieścił światu, że boi się polskich sądów, w których znajdują się sędziowie, z którymi się nie zgadza: „Czy tych sędziów stać na bezstronną, rzetelną ocenę dowodów?”. Pod wpisem polityka pojawiły się niezwykle celne odpowiedzi. „Skazany skarży się na sądy. Nowe, nie znałem” - czytamy w jednej z ripost.
Stanisław Gawłowski jest dowodem, że „doktryna Neumanna” działa bez zarzutu. Pomimo wyroku I instancji (5 lat bezwzględnego więzienia za korupcję) polityk cały czas przewodzi senackiej komisji klimatu i działa bez przeszkód w strukturach Koalicji Obywatelskiej.
Gawłowski postanowił, że wyartykułuje swoje obawy, co do polskich sądów.
Boję się takich sądów! Sędzia w Sądzie Okręgowym w Koszalinie (była, Ziobrowa Prezes) zdejmuje ze stojaka na sali rozpraw flagę Unii Europejskiej i chowa ją jak szmatę pod kaloryfer. Sędzia w SO w Warszawie posiada akcje TV Ruskapublika, związanej z PiS. Sędzia SO w Szczecinie sądząc polityka, w trakcie procesu wyraża pogardę do polityków. Czy tych sędziów stać na bezstronną, rzetelną ocenę dowodów?
— napisał na portalu X.
„Skazany skarży się na sądy”
Pod wpisem Gawłowskiego pojawiy się niezwykle celne komentarze…
Bardzo słusznie zrobiła! Sądy z mocy Konstytucji wydają wyroki tylko w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma nic o UE
— skomentowała przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Skazany skarży się na sądy. Nowe, nie znałem
— stwierdził prezes stowarzyszenia Prawnicy dla Polski Łukasz Piebiak.
A ten sędzia ze Szczecina co pogardził to ten sam co przyklepał Panu Senatorowi piątkę bezwzględnego? Bo to by sporo tej pańskiej goryczy tłumaczyło
— dopytał poseł PiS Paweł Szrot.
