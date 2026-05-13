Janusz Kowalski podczas wystąpienia w Sejmie skierował serię trudnych pytań do Sławomira Nitrasa. „Robicie wszystko, żeby zabić polski rynek kryptowalut” - wskazał.
Sejm we wtorek skierował cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów — autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji — do dalszych prac w komisji finansów.
Podczas dyskusji Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, mocno skrytykował Sławomira Nitrasa, posła Koalicji Obywatelskiej, byłego ministra sportu i turystyki.
Panie Nitras, pan był ministrem sportu, to gdzie pan był, kiedy z klubami ekstraklasy podpisywała Zondacypo kontrakty?
— pytał.
Dlaczego pan nie wpisał Zondacrypto na listę sankcyjną?
— nie odpuszczał.
Nitras na pytania ze strony Janusza Kowalskiego zareaegował śmiechem.
I co się pan teraz tak cieszy?
— pytał Kowalski.
A teraz robicie wszystko, żeby zabić polski rynek kryptowalut. Nie ma, szanowni państwo, na to zgody
— zaznaczył.
