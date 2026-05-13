Ponad połowa Polaków domaga się zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM. Na pytanie, czy Joanna Wicha z Lewicy zostanie nową minister zdrowia, zadane na antenie Polsat News, Anita Kucharska-Dziedzic również z Lewicy przyznała, że bardzo by tego chciała.
45 proc. respondentów jest zdania, że do zmian w rządzie powinno dojść jeszcze przed wakacjami. Wśród nich 23 proc. uważa, że zmiany są konieczne, a kolejne 22 proc. je popiera.
Przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych, z czego 17 proc. uważa, że zmiany nie są potrzebne. Tylko 5 proc. jest rekonstrukcji przeciwnych. Aż 33 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.
„To byłaby bardzo dobra perspektywa”
Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy została zapytana na antenie Polsat News o partyjną koleżankę i to, czy zostanie ona nową minister zdrowia.
Myślę, że to byłaby bardzo dobra perspektywa, ponieważ Joanna Wicha ma kompetencje
— wskazała.
Polsat News/X/wPolityce/tt
