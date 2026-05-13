Czarzasty śni o migrantach? Wąsik: "Przetłumaczyłem na migowy"

Włodzimierz Czarzasty wchodzi do Sali Plenarnej w Sejmie oraz wpis Macieja Wąsika (screen z X) / autor: PAP/Marcin Obara/X-Maciej Wąsik (screen)
Czarzastemu marzy się aby do Polski trafiły setki tysięcy nielegalnych imigrantów. Na konferencji w Hiszpanii chwalił masowe przyjmowanie i legalizowanie pobytu. Wypowiedz Czarzastego należy przetłumaczyć na język migowy. Co uczyniłem" - napisał Maciej Wąsik na portalu X, odnosząc się do słów Włodzimierza Czarzastego, który powiedział: „Bardzo wielu rzeczy Polska mogłaby się od Hiszpanii w tej materii nauczyć".

W Warszawie zorganizowano IX Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarne; miejscem rozmów był gmach Senat. Obrady zakończyły się przyjęciem wspólnego dokumentu potwierdzającą wolę dalszego pogłębiania współpracy między oboma krajami.

Włodzimierz Czarzasty przekazał, że jednym z tematów rozmów była też migracja.

Bardzo wielu rzeczy Polska mogłaby się od Hiszpanii w tej materii nauczyć (…). Wyobraźcie sobie państwo, że jest kraj, który przyjmuje pół miliona migrantów i traktuje tych ludzi jako szansę, a nie jako zagrożenie. Można doprowadzić do tego, że dzięki temu przychód budżetowy i rozwój kraju jest większy niż bez tego. To mądra polityka, którą Hiszpania pokazuje jak zrobić, naprawdę jest z czego się uczyć

— powiedział Czarzasty.

Hiszpania ws. nielegalnych migracji

Pod koniec stycznia tego roku rząd Hiszpanii zatwierdził przepisy, które umożliwią uregulowanie statusu około pół miliona imigrantów, którzy przebywają nielegalnie w tym państwie. Rząd w Madrycie od dawna otwarcie mówi o wspieraniu kontrolowanej imigracji, która jest korzystna dla dynamicznie rozwijającej się hiszpańskiej gospodarki. Partia Ludowa (PP), główne opozycyjne ugrupowanie w kraju, krytykuje politykę imigracyjną rządu.

Przetłumaczyć na język migowy”

Europoseł PiS Maciej Wąsik zamieścił na portalu X nagranie z wypowiedzią Czarzastego, które okrasił następującym wpisem:

Czarzastemu marzy się aby do Polski trafiły setki tysięcy nielegalnych imigrantów. Na konferencji w Hiszpanii chwalił masowe przyjmowanie i legalizowanie pobytu. Wypowiedz Czarzastego należy przetłumaczyć na język migowy. Co uczyniłem.

