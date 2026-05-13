W czasie konferencji gospodarczej Impact’26 Donald Tusk promował swoją książkę. W sieci zamieścił zdjęcie swoich pleców podczas spotkania z aktorem George’em Clooneyem i jego żoną Amal. „Zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi” - stwierdził Tusk. Premier cieszy się, że Polska to dobre miejsce do „bogacenia się, ale przede wszystkim naszej wolności i satysfakcji z życia tu na ziemi”. „Przyszły takie czasy, że trzeba się cieszyć z rezonansu jeszcze w tym roku” - stwierdził z kolei na X kandydat na premiera poseł PiS prof. Przemysław Czarnek.
W Poznaniu trwa konferencja Impact’26, to jedno z największych wydarzeń poświęconych gospodarce i geopolityce w Europie Środkowej. Pojawił się niej premier Donald Tusk, który wykorzystał sytuację, aby promować swoją książkę. Zrobił sobie także zdjęcie ze spotkania z aktorem George’em Clooneyem i jego żoną.
Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi
— napisał na X Donald Tusk.
Kilka chwil później Tusk zamieścił kolejny wpis, tym razem z filmem, na którym także jest Clooney, ale również moment promocji książki. Ujęciom towarzyszą słowa Tuska o świetnie rozwijającej się polskiej gospodarce, bogaceniu się i „atysfakcji z życia tu na ziemi”.
Najlepsze miejsce do życia!
— napisał Tusk, który miał na myśli Polskę.
… jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie, jesteśmy najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze i kreatywności. To dzięki niemu przez cały ten czas wiedzieliśmy i wierzyliśmy, że właśnie zestaw tych wartości jest fundamentem mądrej gospodarki, kreatywnej gospodarki bogacenia się, ale przede wszystkim naszej wolności i satysfakcji z życia tu na ziemi
— brzmi narracja Tuska.
Tak… cieszmy się z przyszłorocznego rezosnasu
Trudno nie zauważyć, że ostatnie miesiące to pasmo kompromitacji ekipy Donalda Tuska. Choć ostatnie sondaże ciągle dają Koalicji Obywatelskiej przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami, to jednak partie konserwatywne (PiS i Konfederacja) mają łącznie poparcie znacznie przewyższające notowania KO. Czy radosne wpisy premiera rządu, który jest źle oceniany przez Polaków i podpieranie się Clooneyami mają podreperować jego wizerunek?
Patrzcie, Ludzie się cieszą! Akurat tu państwo milionerzy którzy jutro wrócą do Kaliforni
— skomentował na X były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński z PiS.
Tak długo, jak nie musisz zapisać się na NFZ na rezonans magnetyczny kolana w średniej wielkości mieście powiatowym w maju 2026
— napisał w mediach społecznościowych b. wicepremier poseł PiS Jacek Sasin.
W tym samym tonie zamieścił wpis na X kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Przyszły takie czasy, że trzeba się cieszyć z rezonansu jeszcze w tym roku
— stwierdził poseł PiS Czarnek dodając film z wypowiedzią minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Szefowa MZ twierdzi, że kiedy jeździ po kraju, to ludzie się cieszą, bo są środki z KPO. Przypomniał także o zadłużonych szpitalach o zapaści finansowej służby zdrowia w Polsce.
„Panie George, a da się jakoś tego Ziobrę…? Zna pan kogoś w sądach federalnych, connections, You know…”
— wyśmiał wpis Tuska poseł PiS Paweł Szrot.
