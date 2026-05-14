"Ministerstwo Klimatu i Środowiska czeka na kolejną tragedię - wszystko na to wskazuje!". Niedźwiedzie panoszą się na Podkarpaciu!

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wpis Andrzeja Zapałowskiego (screen z X) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-Andrzej Zapałowski (screen)
W Polsce narasta problem z dzikimi zwierzętami, które coraz śmielej zapuszczają się w głąb ludzkich osad. Temat wywołał żywiołową dyskusję, która została spotęgowana ostatnią tragedią (w wyniku ataku niedźwiedzia śmierć poniosła kobieta). Co pewien czas w Internecie pojawiają się nagrania z niedźwiedziami, które stały się zagrożeniem dla mieszkańców Podkarpacia. Serię filmików z eskapad tych dzikich zwierząt opublikował w mediach społecznościowych poseł Konfederacji. „Wołkowyja - ministerstwo Klimatu i Środowiska czeka na kolejną tragedię - wszystko na to wskazuje!” – czytamy w jednym z wpisów Andrzeja Zapałowskiego.

Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski opublikował dziś w mediach społecznościowych kilka nagrań. Na każdym z nich widać niedźwiedzie, które chodzą po terenie ludzkich osad.

Niedźwiedź spacerujący po wsi. Normalne?

— napisał Zapałowski.

Niedźwiedzie dzisiaj w innej wsi - Tarnawa Górna. W ilu wsiach jeszcze dzisiaj chodziły?

— dopytał polityk.

Niedźwiedzie na posesjach”

Wołkowyja - ministerstwo Klimatu i Środowiska czeka na kolejną tragedię - wszystko na to wskazuje!

— stwierdził Zapałowski.

Kolejny film z Wołkowyji z 12 maja. Niedźwiedzie na posesjach wg. porąbańców to tylko pojedyncze incydenty

— czytamy w kolejnym wpisie posła Konfederacji.

W Polsce rozgorzała debata, co należy zrobić ze zwierzętami, które coraz śmielej operują na terenach ludzkich osad. Leśnicy wskazują, że problem tylko będzie się pogłębiać ponieważ nie ma odpowiedniej polityki ws. zarządzania poszczególnymi populacjami dzikich zwierząt. Niedawno doszło do olbrzymiej tragedii, gdzie niedźwiedź zabił kobietę. Głośno było również o dziku, który został odstrzelony na terenie placu zabaw dla dzieci.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

