Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualne Polski, Koalicja Obywatelska znajduje się na pierwszym z poparciem 32,5 proc. badanych. Za ugrupowaniem Donalda Tuska znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 24 proc. Podium zamyka Konfederacja, która zgromadziła poparcie na poziomie 13,1 proc.
Z badania wynika, że na KO swój głos oddałoby 32,5 proc. badanych, co w porównaniu do ostatniego badania jest wzrostem o 0,7 pkt proc.
PiS może liczyć na poparcie 24 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.).
Na podium znalazła się też Konfederacja z poparciem na poziomie 13,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).
Dalej uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej, na którą swój głos oddałoby 9,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt proc.), Lewica z poparciem 6,8 proc. Polaków (spadek o 1,7 pkt proc.).
Czytaj także
Partie poniżej progu wyborczego
Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL z wynikiem 4,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Partia Razem z poparciem na poziomie 3,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 1,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).
Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” zaznaczyło 5,9 proc. badanych.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 roku metodą CATI i CAWI na ogólnopolskiej grupie 1000 osób.
Czytaj także
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760187-fatalny-sondaz-dla-ekipy-tuska-prawica-z-przewaga
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.