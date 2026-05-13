Wąsik odpowiada na złośliwości Kierwińskiego! "Gdybym był złośliwy..."

Maciej Wąsik we wpisie zamieszczonym w serwisie X mocno odpowiedział na przytyki z strony Marcina Kierwińskiego. „Panie Kierwinski, gdybym był złośliwy puściłbym tu pana „wystąpienie” z placu Piłsudskiego. A resztę kiedyś mundurowi panu sami powiedzą” - wskazał.

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce.

Materiał wywołał nerwową reakcję ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Medialnym najemnikom PiS żerującym na tragedii, chce napisać, że żadne kłamstwa, manipulację, czy zmanipulowane dokumenty nie zatrzymają procesu porządkowania sytuacji w SOP. Bałagan, który zastałem po Kamińskim i Wąsiku, zostanie posprzątany. Profesjonalnie i szybko

— stwierdził.

Mocna dyskusja

Na wpis zareagował Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Panie Kierwiński – mniej opowieści o poprzednikach, więcej roboty. Jak podają dziś media radiowozy, które zakupiliście, od 7 miesięcy stoją na parkingach i rdzewieją. Nie umie Pan sobie poradzić nawet z tak prostą sprawą. Te niszczejące radiowozy to symbol tego, jak wyglądała pana profesjonalizm i sprawczość

— wskazał.

Przed krytyką próbował bronić się Marcin Kierwiński.

Panie Wąsik, gdybym był złośliwy, to napisałbym, że symbolem Pańskiego profesjonalizmu była ucieczka przed odsiadką do prezydenckiego pałacu, skąd musiała Pana siłą wyciągać policja

— przekonywał.

Panie Kierwinski, gdybym był złośliwy puściłbym tu pana „wystąpienie” z placu Piłsudskiego. A resztę kiedyś mundurowi panu sami powiedzą

— odpowiedział Maciej Wąsik.

