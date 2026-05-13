Prezes PiS Jarosław Kaczyński ponownie zaapelował do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości o finansowe wsparcie jego ugrupowania. „Nie liczymy na jakieś wielkie sumy, liczymy na możliwie dużą ilość tych, którzy nas wesprą” - podkreślił.
Jarosław Kaczyński w oświadczeniu zauważył, że każda formacja polityczna we współczesnym świecie potrzebuje środków.
Przy końcu tego roku brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą - to zostało zatwierdzone przez PKW, ale także przez sądy - osiągnie już 46 mln zł. Takie mamy braki
— mówił lider PiS w siedzibie partii w Warszawie.
Jak dodał, z powodu tych braków jest zmuszony prosić zwolenników PiS o wpłaty.
Nie liczymy na jakieś wielkie sumy, liczymy na możliwie dużą ilość tych, którzy nas wesprą
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
„Wielki kampus młodzieżowy”
Wskazał, że środki te są potrzebne na finansowanie bieżącej działalności partii, m.in. na wypłaty dla pracowników, ale także na organizację konwencji programowych, konferencji rolniczych, czy wydarzeń takich jak zaplanowany na wrzesień „wielki kampus młodzieżowy”.
Prezes PiS podkreślił, że koszty organizacji takich przedsięwzięć są „nieporównywanie większe jak przy takiej zupełnie bieżącej działalności partii”.
Stąd ten apel, naprawdę serdeczna prośba o to, żeby nasza formacja otrzymała wsparcie
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Podziękował też wszystkim, którzy już wspierają finansowo jego ugrupowanie.
11 konwencji programowych PiS
Wiceprezes ugrupowania, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podkreślił, że PiS jest aktywną partią polityczną.
Nasze środowisko przygotowuje program na wybory, które odbędą się w przyszłym roku. Można powiedzieć, że już jesteśmy na etapie prekampanii, odbywają się spotkania, konsultacje z wyborcami
— dodał Błaszczak.
Jak wskazał, dotychczas PiS zorganizowało już 11 konwencji programowych, a w maju odbędą się jeszcze dwie.
Błaszczak poinformował, że comiesięcznych wpłat na działalność PiS dokonują także należący do PiS senatorowie czy europosłowie.
Nasza reprezentacja nie jest tak duża, żebyśmy mogli pokryć koszty naszej działalności
— zaznaczył polityk.
Ponowił apel Kaczyńskiego o wsparcie finansowe partii.
To naprawdę ważne, żeby przedstawić państwu alternatywę dla fatalnych rządów koalicji 13 grudnia
— oświadczył.
PAP/tt
