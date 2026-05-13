Dorożała "błysnął" wpisem ws. zwierząt. Kołodziejczak: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Dorożała "błysnął" wpisem ws. zwierząt. Kołodziejczak: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. / autor: Fratria
Dorożała "błysnął" wpisem ws. zwierząt. Kołodziejczak: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. / autor: Fratria

Wiceminister Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożał chciał błysnąć wiedzą na temat dużej liczby wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych. Wszystko po to, by bronić dzikie zwierzęta przed „nagonką”. „Dane pokazują, że zwierzęta gospodarskie stanowią realnie większe zagrożenie dla człowieka niż wszystkie zwierzęta dzikie razem wzięte” - napisał w mediach społecznościowych. Kłopot w tym, że samych krów jest w Polsce ładnych kilka milionów, a np. niedźwiedzi zaledwie kilkaset. „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” - skomentował wpis Dorożały eks-wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

W ostatnim czasie jednym z palących tematów w debacie publicznej jest kwestia dzikich zwierząt, które podchodzą pod ludzkie osady. Dziki buszujące w mieście np. przy placu zabaw, czy niedźwiedzie, które szarżują na turystów. Tylko w gminie Cisna od początku roku doszło do 13 niebezpiecznych zdarzeń z udziałem niedźwiedzi brunatnych, co spowodowało, że samorządowcy apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o natychmiastowe działania, które mają zapobiec eskalacji problemu. Sytuacja w Bieszczadach staje się krytyczna, a statystyki są bezlitosne. Jak na to odpowiada resort klimatu minister Pauliny Hennig-Kloski, którą nie dawano w Sejmie obroniła koalicja Donalda Tuska?

Czytaj także

Dorożała i odstrzał zwierząt gospodarskich

Do problemu dzikich zwierząt, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzi ustosunkował się wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Polityk także pokazał statystykę i wyciągnął własne wnioski, w szczególności odnośnie do bieszczadzki niedźwiedzi.

W latach 2021-22 w wyniku uderzenia, przygniecenia lub pogryzienia przez zwierzęta gospodarskie ucierpiało w Polsce 2257 osób. Wobec trzech osób orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji, a sześć zmarło.

Dane pokazują, że zwierzęta gospodarskie stanowią realnie większe zagrożenie dla człowieka niż wszystkie zwierzęta dzikie razem wzięte.

Czy te same grupy będą teraz nawoływać do masowego odstrzału zwierząt gospodarskich?

Zorganizowana nagonka na wolno żyjące zwierzęta, połączona z blokowaniem lub opóźnianiem potrzebnych projektów, które mają usprawnić system zarządzania w relacji człowiek - dzikie zwierzęta (np. bieszczadzkie niedźwiedzie) jest pozbawiona racjonalności.

Dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego

— napisał w mediach społecznościowych Mikołaj Dorożała.

Milczenie złotem”

Trudno nie dostrzec we wpisie Dorożały grubej demagogii. Pogłowie bydła w Polsce to przecież kilka milionów sztuk, a niedźwiedzi jest ledwie kilkaset - wilków nie więcej niż 10 tys. Skoro przytacza się takie statystyki to trzeba je umieć porównać, nie mówiąc już o tym, że zwierzęta hodowlane są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a z dzikie zwierzęta nie.

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem

— skomentował wpis Dorożały były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Czy pan aby na pewno się dobrze czuje?

— brzmi z kolei wpis Mateusz Gutowski strażaka z OSP Białowieża.

Czytaj także

koal/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych