Publicysta Zbigniew Parafianowicz opowiadał o swoistej cenzurze, jaką miał zarządzić Paweł Kowal podczas ekshumacji ciał Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Puźnikach. Poseł KO miał nie dopuścić fotoreporterów do odkrytego dołu, w którym zbiorowo pogrzebano ludzi. - Tak mówią moi rozmówcy, chodziło o to, żeby nie dopuścić dziennikarzy do dołu, z którego byli wykopywani ludzie, żeby te fotografie nie krążyły i nie budziły emocji - mówił ekspert ds. Ukrainy w programie Bogdana Rymanowskiego.
„To były po prostu dzieci. Nie mogły polec w walce”
Zdjęcia jednak zrobiono. Co można było na nich zobaczyć?
Są ciała dzieci, bo tutaj akurat płeć po identyfikacji fotograficznej nie jest do stwierdzenia. Natomiast jest tam bardzo dużo ofiar dzieci. Po prostu dzieci, które nie mogły zginąć w walce i tyle.
— mówił Prarafianowicz
Rozmówcy zgodzili się, że to przeczy niektórym wyjaśnieniom obecnego ambasadora w Polsce.
Ambasador o Szuchewyczu i Banderze
Kilka tygodni temu Wasyl Bodnar w podcaście „Bez Doktryny” wypowiadał się międy innymi w sprawie Stepana Bandery, jednego z twórców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu.
Oczywiście, że nie uważam Szuchewycza za zbrodniarza, ani Bandery nie uważam za zbrodniarza. Ale dyskutujmy o tym na poważnie, a nie tak ideologicznie, jak to w Polsce wymyślono
— mówił ukraiński dyplomata, kwestionując też liczbę ofiar ukraińskich nacjonalistów.
„Żadna władza nie może się na to zgodzić”
Jest jasne, że do tej zbrodni ludobójstwa doszło, kwestią dyskusyjną jest tylko liczba ofiar. Natomiast faktom nie można zaprzeczać. To jest denializm, to jest negacjonizm historyczny i to jest coś, na co władza w jakichkolwiek barwach politycznych zgodzić się nie może.
Zbrodnia w Puźnikach
Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków.
24 kwietnia 2025 r. rozpoczęły się tam pierwsze ekshumacje od zniesienia przez stronę ukraińską w listopadzie 2024 r. zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.
