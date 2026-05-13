Co za poziom! Witczak atakuje prezydenta: "Dziad wiedział, nie powiedział"

  • Polityka
  • opublikowano:
Witczak atakuje prezydenta: / autor: Sejm.gov.pl

Mariusz Witczak próbował obarczyć prezydenta Karola Nawrockiego winą za aferę Zondacrypto i na antenie Kanału Zero nazwał go „dziadem, który wiedział, ale nie powiedział”.

Poseł Mariusz Witczak był pytany w programie Kanału Zero o to, kto nie ostrzegł Polaków przed Zondacrypto.

Polityk brnął jednak w absurdalną narrację, że rzekomo „nie było żadnych podstaw prawnych, żeby tego typu zadanie realizować”.

Gdyby je KNF miał od grudnia zeszłego roku, to mógłby w sposób twardy interweniować, w tym emitować tak zwane alerty ostrzeżeniowe

— wskazał.

Dziennikarka zauważyła jednak, że rządzący mają służby, a doniesienia o Zondacrypto pojawiły się dwa lata wcześniej.

Swego rodzaju ostrzeżenia się pojawiały, tylko one nie mają takiej siły rażenia jak alerty KNFU

— stwierdził Witczak.

Przekonywał ponadto, że były ostrzeżenia służb.

Ostrzegaliśmy już w grudniu, mieliśmy tajne posiedzenie Sejmu. Nawrocki wszystko wiedział, dostawał od ABW informacje, mógłbym powiedzieć: dziad wiedział, ale nie powiedział. Nawrocki wiedział, dziad wiedział, nie powiedział, bo to było tak

— drwił.

Absurd

Narracja ta jest jednak o tyle absurdalna, że skoro faktycznie rządzący wiedzieli, to dlaczego nie ostrzegali Polaków, a jeszcze niedawno sam Donald Tusk pozował z koszulką z logo Zondacrypto?

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

