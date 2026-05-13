Mariusz Witczak próbował obarczyć prezydenta Karola Nawrockiego winą za aferę Zondacrypto i na antenie Kanału Zero nazwał go „dziadem, który wiedział, ale nie powiedział”.
Poseł Mariusz Witczak był pytany w programie Kanału Zero o to, kto nie ostrzegł Polaków przed Zondacrypto.
Polityk brnął jednak w absurdalną narrację, że rzekomo „nie było żadnych podstaw prawnych, żeby tego typu zadanie realizować”.
Gdyby je KNF miał od grudnia zeszłego roku, to mógłby w sposób twardy interweniować, w tym emitować tak zwane alerty ostrzeżeniowe
— wskazał.
Dziennikarka zauważyła jednak, że rządzący mają służby, a doniesienia o Zondacrypto pojawiły się dwa lata wcześniej.
Swego rodzaju ostrzeżenia się pojawiały, tylko one nie mają takiej siły rażenia jak alerty KNFU
— stwierdził Witczak.
Przekonywał ponadto, że były ostrzeżenia służb.
Ostrzegaliśmy już w grudniu, mieliśmy tajne posiedzenie Sejmu. Nawrocki wszystko wiedział, dostawał od ABW informacje, mógłbym powiedzieć: dziad wiedział, ale nie powiedział. Nawrocki wiedział, dziad wiedział, nie powiedział, bo to było tak
— drwił.
Absurd
Narracja ta jest jednak o tyle absurdalna, że skoro faktycznie rządzący wiedzieli, to dlaczego nie ostrzegali Polaków, a jeszcze niedawno sam Donald Tusk pozował z koszulką z logo Zondacrypto?
Adrian Siwek/Kanał Zero/X
