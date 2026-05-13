Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadrwił ze sprawy zakazu wjazdu do Wielkiej Brytanii dla europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. „Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi” - stwierdził.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński poinformował na platformie X, że nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, gdzie miał wziąć udział w konserwatywnym evencie. Polityk poinformował, że zamierza pozwać premiera Keira Starmera.
Podobny zakaz spotkał także innych konserwatywnych publicystów i polityków z całego świata.
Reakcja Sikorskiego
Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej został zapytany, o to, co jego zdaniem powinien zrobić z tą sprawą Tarczyński.
To władze brytyjskie uznały pana europosła za zagrożenie dla porządku publicznego
— stwierdził.
Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi publiczne, może mniej radykalizmu, a może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów
— dodał.
A Mentzenowi pomógł
Warto przy tym zauważyć, że kiedy do Wielkiej Brytanii nie został wpuszczony Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, to Radosław Sikorski nie szydził ze sprawy, tylko pomagał politykowi.
Adrian Siwek/X
