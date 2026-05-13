WIDEO

Sikorski drwi z Tarczyńskiego! "Nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sikorski drwi z zakazu wjazdu dla Tarczyńskiego / autor: PAP/Marcin Bielecki
Sikorski drwi z zakazu wjazdu dla Tarczyńskiego / autor: PAP/Marcin Bielecki

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadrwił ze sprawy zakazu wjazdu do Wielkiej Brytanii dla europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. „Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi” - stwierdził.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński poinformował na platformie X, że nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, gdzie miał wziąć udział w konserwatywnym evencie. Polityk poinformował, że zamierza pozwać premiera Keira Starmera.

Podobny zakaz spotkał także innych konserwatywnych publicystów i polityków z całego świata.

Czytaj także

Reakcja Sikorskiego

Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej został zapytany, o to, co jego zdaniem powinien zrobić z tą sprawą Tarczyński.

To władze brytyjskie uznały pana europosła za zagrożenie dla porządku publicznego

— stwierdził.

Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi publiczne, może mniej radykalizmu, a może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów

— dodał.

Czytaj także

A Mentzenowi pomógł

Warto przy tym zauważyć, że kiedy do Wielkiej Brytanii nie został wpuszczony Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, to Radosław Sikorski nie szydził ze sprawy, tylko pomagał politykowi.

Czytaj także

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych