Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro krytykują rządowy projekt nowelizacji ustawy o akcyzie na e-papierosy! „To może kosztować Skarb Państwa nawet do 3-5 miliardów złotych. Tyle wpływów akcyzowych pozbawia projekt przepychany przez pana ministra Nenemana. To jest dziurawe prawo, wielka luka i nieszczelność w systemie akcyzowym” – podkreśliła wiceprezes PiS Anna Krupka na konferencji prasowej z posłem PiS Patrykiem Wichrem.
Wiceprezes PiS Anna Krupka na dzisiejszej konferencji prasowej przyznała, że wiadomo, gdzie są pieniądze Polaków.
Na pewno tych środków nie ma na służbę zdrowia, na pewno nie ma ich na rolnictwo ani na samorządy i różnego rodzaju inwestycje. Trzeci rok z rzędu budżet jest uchwalany z gigantycznym deficytem – ok. 300 miliardów złotych. Ich rządy to jedna wielka porażka, ale to, że nie dbają o służbę zdrowia, to już wiemy. To, że nie dbają w zasadzie o żadną dziedzinę funkcjonowania państwa, to już wiemy, ale wiemy także już dzisiaj, że nie dbają przede wszystkim o wysoką ściągalność podatków, o uszczelnienie systemu podatkowego, o wpływy z podatków
— powiedziała Anna Krupka.
Akcyza na rynek e-papierosów
Zaznaczyła, że w Sejmie jest procedowany projekt Ministerstwa Finansów, który nakłada akcyzę na rynek e-papierosów.
Tylko problem polega na tym, że ten projekt dotyczy jedynie niewielkiej części rynku e-papierosów. Reszta pozostaje nieopodatkowana, reszta nie będzie podlegała akcyzie. Pokażę to obrazowo - to jest grzałka do e-papierosa, fragment e-papierosa. I kiedy mamy ten element w całości, to on będzie na mocy tych przepisów opodatkowany akcyzą 40 zł, ale jeżeli produkt będzie sprzedawany w oddzielnych częściach, to wówczas ta akcyza będzie równała się zero
— wyjaśniła.
W Sejmie jest także kolejny projekt, który uszczelnia cały system podatku akcyzowego na e-papierosy, ale ten projekt nie jest procedowany. Procedowany jest i przepychany kolanem przez kolejne etapy procedowania przez pana wiceministra finansów Jarosława Nenemana jest projekt, który wprowadza akcyzę jedynie na niewielką część rynku, a tak naprawdę, jak szacują eksperci to, że te projekty nie są procedowane razem, może kosztować Skarb Państwa nawet 3-5 miliardów złotych. Tyle wpływów akcyzowych pozbawia projekt przepychany przez pana ministra Nenemana. To jest dziurawe prawo, wielka luka i nieszczelność w systemie akcyzowym
— podkreśliła Anna Krupka.
Z kolei poseł Patryk Wicher postawił ważne pytanie.
Skoro to uderzy w producentów jednej kategorii firm, a w drugich nie, to czy to nie jest lobbowanie za pewną częścią rynku? Bo jeżeli wprowadzimy tę ustawę i ta część asortymentu zostanie obciążona tak wysoką akcyzą, to inna część, czyli grzałki klasyczne, będą tańsze. W związku z tym firmy produkujące te urządzenia przez kilka miesięcy będą miały dominantę nad rynkiem. Czy to nie jest lobowanie za kimś?
— zapytał polityk.
