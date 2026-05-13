Lewica zwróci się z oficjalnymi pytaniami do prezydenta Karola Nawrockiego, czy on lub jego otoczenie brało udział w wyjeździe byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych - zapowiedział dziś poseł Lewicy Tomasz Trela.
Pytanie do prezydenta ws. Zbigniewa Ziobry
Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości; byłem ministrowi sprawiedliwości przypisano 26 zarzutów.
Podczas konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim Trela poinformował, że jeszcze dziś przedstawiciele Lewicy skierują „oficjalne zapytania do prezydenta Karola Nawrockiego, czy Pałac Prezydencki, czy prezydent, czy jego otoczenie brało udział w pomocy dla Zbigniewa Ziobry”.
Odnosząc się do niedawnej rozmowy Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Trela pytał, czy dotyczyła ona byłego ministra sprawiedliwości oraz czy KPRP „prowadziła jakieś przygotowania, negocjacje i ustalenia, co do pobytu pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych”.
„Ten temat się nie pojawił”
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pytany wczoraj, czy nazwisko Ziobry padło podczas rozmów prezydentów Polski i USA, odparł:
Byłem przy wszystkich rozmowach pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem i ani razu ten temat nie pojawił się podczas rozmów.
Wczoraj rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział PAP, że MSZ skierowało notę do Ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA odmówił w poniedziałek określenia, w jakim trybie do USA przybył Zbigniew Ziobro, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.
Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa.
SC/PAP
