Z najnowszego sondażu pracowni OGB wynika, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajmuje natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Dla KO takie rezultaty wyborów mogłoby być jednak pyrrusowym zwycięstwem, gdyż fatalnie wyglądają notowania koalicjantów Donalda Tuska.
Pracownia OGB przeprowadziła badanie w dniach 28 - kwietnia - 11 maja 2026 roku.
Wyniki wskazują, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 36,9 proc., ale ugrupowanie zanotowało spadek o 0,7 punktu procentowego.
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,6 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2,8 pkt proc.
Podium uzupełnia Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,1 proc., co oznacza niewielki spadek o 0,1 pkt proc.
Do parlamentu dostałyby się jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej, która w badaniu osiągnęła 11,2 proc. i zanotowała jeden z największych wzrostów w zestawieniu - o 2,9 pkt proc oraz Nowa Lewica, która może liczyć na 6,0% poparcia, poprawiając swój wynik o 1,4 pkt proc.
Dalsze miejsca
W Sejmie zabrakłoby miejsca dla partii Razem i członków koalicji 13 grudnia - PSL-u i Polski 2050.
W badaniu Partia Razem uzyskała 2,5 proc. (-0,9 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe 2,1 proc. (+0,4 pkt proc.), a Polska 2050 1,2 proc., notując spadek o 0,5 pkt proc.
Czytaj także
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760160-jest-nowy-sondaz-tusk-nie-mialby-z-kim-robic-koalicji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.