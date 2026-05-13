Jest nowy sondaż! Tusk bez szans na koalicję. KO pożarła swoich sojuszników

Nowy sondaż OGB / autor: Fratria
Z najnowszego sondażu pracowni OGB wynika, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajmuje natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Dla KO takie rezultaty wyborów mogłoby być jednak pyrrusowym zwycięstwem, gdyż fatalnie wyglądają notowania koalicjantów Donalda Tuska.

Pracownia OGB przeprowadziła badanie w dniach 28 - kwietnia - 11 maja 2026 roku.

Wyniki wskazują, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 36,9 proc., ale ugrupowanie zanotowało spadek o 0,7 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 26,6 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2,8 pkt proc.

Podium uzupełnia Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,1 proc., co oznacza niewielki spadek o 0,1 pkt proc.

Do parlamentu dostałyby się jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej, która w badaniu osiągnęła 11,2 proc. i zanotowała jeden z największych wzrostów w zestawieniu - o 2,9 pkt proc oraz Nowa Lewica, która może liczyć na 6,0% poparcia, poprawiając swój wynik o 1,4 pkt proc.

Dalsze miejsca

W Sejmie zabrakłoby miejsca dla partii Razem i członków koalicji 13 grudnia - PSL-u i Polski 2050.

W badaniu Partia Razem uzyskała 2,5 proc. (-0,9 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe 2,1 proc. (+0,4 pkt proc.), a Polska 2050 1,2 proc., notując spadek o 0,5 pkt proc.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

