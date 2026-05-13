Rozdawał karty w aferze Zondacrypto. Współpracuje z Żurkiem? "Mafia polska"

  • Polityka
  • opublikowano:
Powiązania Żurka ujawnione / autor: Fratria
Powiązania Żurka ujawnione / autor: Fratria

Rzeczpospolita” ujawniła, że Marian W., który uznawany jest za mózg afery Zondacrypto, ma współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach programu „Praca dla więźnia”. Jego spółka ma kontynuować swoją pracę także dzisiaj, kiedy na jaw wychodzące kolejne okoliczności związane z aferą.

Rzeczpospolita” opisała „prawdziwą historię polskiego króla kryptowalut”

Zwykły chłopak z Piekar Śląskich w pięć lat stworzył finansowe imperium obracające miliardami. Za fasadą spektakularnego sukcesu toczyła się wojna grup przestępczych o przejęcie jego giełdy i majątku. „Polski król bitcoinów” zapłacił za to najwyższą cenę

— czytamy w „Rzeczpospolitej”.

W marcu 2022 r. Suszek znika. Po raz ostatni widziany jest w bazie paliwowej Mariana W., według prokuratury, szefa mafii paliwowej, który od dekady handluje lewym paliwem sprowadzanym z Niemiec oraz jednego z największych przestępców VAT-owskich w Polsce. Wraz z Suszkiem, jak podaje „Rz”, miał zniknąć klucz do portfela kryptowalut wartego obecnie ok. 330 mln euro.

Rodzina założyciela giełdy BitBay, znanej obecnie jako Zondacrypto, jest przekonana, że nie żyje. Jak czytamy w „Rz”, od czterech lat Suszek uważany jest jednak za osobę zaginioną, a nie zmarłą, co oznacza, że rodzina nie może przejąć gigantycznego spadku po nim. A ten topnieje.

Również dla śledczych najbardziej prawdopodobna hipoteza jest ta, że Suszek nie żyje. Nie wszyscy są tego zdania.

Analiza jego zachowania z ostatnich ośmiu miesięcy przed zaginięciem wskazuje, że było to zniknięcie intencjonalne, świadome i zaplanowane

— podkreśla w rozmowie z „Rz” Wojciech Koszczyński, prywatny detektyw wynajęty przez inwestorów kryptogiełdy.

Powiązania z MS Żurka

Dużo ważniejsze z politycznego punktu widzenia są jednak ustalenia „Rzeczpospolitej” dotyczące Mariana W., na co uwagę w mediach społecznościowych zwrócił dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.

Szokujące są ustalenia Rzeczpospolitej w dzisiejszym tekście o Sylwestrze Suszku i aferze Zondacrypto

— zauważył.

Firma Mariana W., najbliższego współpracownika Przemysława Krala, który mieszkał z nim razem w Monako i nieformalnie rozdawał karty w Zondacrypto, współpracuje z MS w ramach programu „Praca dla więźnia”!

— wskazał.

Chciałoby się zapytać Waldemara Żurka, jak układa się współpraca z „Mankiem”? Prokuratura Regionalna w Katowicach, która dziś dostała do prowadzenia sprawę afery Zondacrypto, prowadzi też sprawę Mariana W., w której ma on zarzuty zbrodni VAT-owskiej, a mimo to dostał list żelazny i chodzi po wolności

— napisał.

To ja już zaczynam rozumieć, czemu ABW, Tusk i Żurek mydlą nam oczy jakąś mafią rosyjską… Bo chyba ktoś tu nie chce dostrzec MAFII POLSKIEJ!

— dodał.

Czytaj także

Adrian Siwek/X/PAP/Rzeczpospolita

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych