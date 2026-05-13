Poseł Konfederacji Bronisław Foltyn wszedł na mównicę sejmową z wielkim pudełkiem prezerwatyw z podobizną Donalda Tuska. Otworzył je, wyciągnął balon, a ten uniósł się powoli pod sam sufit Sejmu. Wszystko to w ramach obrony społecznika Tomasza Sidorczuka z Bielska-Białej. To on jest autorem nagrania, na którym widać, jak kupił prezerwatywy z fakturą na Kancelarię Premiera. Prawdopodobnie była to forma protestu przeciw wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur (KseF). Teraz mężczyzna może ponieść odpowiedzialność karno-skarbową.
Cała sytuacja ma dodatkowy kontekst. Mianowicie mężczyzna poprosił w aptece o prezerwatywy „najmniejsze jakie są”, po czym zapowiedział, że to zakup na fakturę. W końcu, po blisko pół godzinie, mężczyzna otrzymał fakturę za prezerwatywy na kwotę 11,99 zł, którą następnie anulował przed opublikowaniem nagrania.
„W jakim świecie żyjemy?”
Jak zaznaczył Bronisław Foltyn, „maksymalna kara to jest 46 milionów złotych i do 5 lat więzienia”.
Kim jest ten człowiek i co on takiego zrobił? Co to za bandyta? Człowiek nazywa się Tomasz Sidorczuk. Pochodzi z mojego miasta, z Bielska-Białej i kupił prezerwatywy na Donalda Tuska. Bandyta numer 1. Nakręcił też filmik w aptece, gdzie kupował te prezerwatywy za 11 zł
— zaznaczył polityk.
Cała Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach rzuciła się na niego. Pojawia się pytanie, gdzie my żyjemy, w jakim świecie żyjemy, skoro pół skarbówki u nas zajmuje się tym człowiekiem i to jest takie przestępstwo? A te wszystkie afery, które mieliście rozliczać, to nie rozliczacie. Mamy o wiele poważniejsze afery w Polsce niż te prezerwatywy
— powiedział Bronisław Foltyn.
Nie może państwo tak wyglądać, jak wygląda. Państwo nie może być słabe wobec silnych i silne wobec słabych
— dodał.
Charakter przejściowy systemu KSeF
Od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy mają obowiązek odbierania faktur za pośrednictwem systemu KSeF. Z kolei najmniejsze podmioty, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 r.
Ministerstwo Finansów podkreśliło, że 2026 r. ma charakter przejściowy – w tym okresie nie będą nakładane kary za błędy związane z korzystaniem z systemu. Działania administracji koncentrują się na wsparciu i edukacji przedsiębiorców.
KSeF to system, w którym przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają oraz przechowują faktury elektroniczne.
X/PAP/wPolityce/tt
