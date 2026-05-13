Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, import określonych produktów pochodzenia zwierzęcego z Brazylii do Unii Europejskiej będzie wstrzymany od 3 września br. W trakcie posiedzenia unijnego Komitetu PAFF jednogłośnie został przyjęty projekt rozporządzenia, który aktualizuje listę krajów trzecich uprawnionych do eksportu na unijny rynek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. „Presja działa! Ostrzegaliśmy, że po podpisaniu umowy UE-Mercosur na rynek europejski trafi żywność niespełniająca norm bezpieczeństwa” - podkreśliła eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.
Decyzja państw członkowskich jest jednomyślna - od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE. Chodzi o takie towary jak mięso wołowe, końskie, drobiowe, produkty akwakultury, miód i osłonki. Brazylia nie przedstawiła stosownych oświadczeń gwarantujących wdrożenie środków, które zapewnią, że określone antybiotyki nie są stosowane u zwierząt, z których mięso trafia na rynek unijny. W związku z tym Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w Brukseli w dniu 12 maja zdecydował, że Brazylia zostanie wykreślona z listy krajów uprawnionych do eksportu do krajów unijnych.
Presja ma sens!
Głos w sprawie zabrała eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.
Presja działa! Komisja Europejska ogłosiła, że Brazylia została usunięta z listy krajów spełniających unijne normy bezpieczeństwa żywności! Od 3 września nie będzie już mogła eksportować do UE towarów (zarówno żywych zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, jak i produktów pochodnych), takich jak bydło, konie, drób, jaja, akwakultura, miód i jelita. Aby wrócić na rynek UE, Brazylia będzie musiała udowodnić, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt przez cały cykl ich życia. Kiedy ostrzegaliśmy, że po podpisaniu umowy UE-Mercosur na rynek europejski trafi żywność niespełniająca norm bezpieczeństwa, Komisja Europejska nas uspokoiła. Jak widać, mieliśmy rację!
— napisała europoseł.
Umowa UE-Mercosur obowiązuje tymczasowo od 1 maja br., ale jak widać na tym przykładzie, import produktów rolno-spożywczych do UE z państw trzecich musi odbywać się przy spełnieniu określonych standardów bezpieczeństwa żywności. Umowa UE-Mercosur nie zlikwidowała tego wymogu. Dla Brazylii decyzja UE oznacza brak możliwości eksportu do UE ww. produktów do momentu przedstawienia stosownych gwarancji spełniania standardów ich produkcji. To równa się z brakiem korzystania z kontyngentów taryfowych przyznanych w umowie, przykładowo na wołowinę i drób. Ministerstwo Rolnictwa będzie monitorowało sytuację rynkową pod kątem importu wrażliwych produktów z Brazylii i innych państw trzecich. Oczekujemy tego samego od KE a także skutecznego egzekwowania unijnych standardów w odniesieniu do importu z pozostałych państw Mercosur.
PAP/X/tt
