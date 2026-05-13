Na stan obecnej TVP w likwidacji nie mogą patrzeć już nawet członkowie koalicji rządzącej. Wczoraj krytyczny wpis wobec tego, co dzieje się w TVP zamieścił Rafał Komarewicz z klubu Centrum, który skrytykował m.in. poczynania Doroty Wysockiej-Schnepf. To właśnie ona zaprosiła ostatnio Romana Giertycha do tego, aby skomentował on wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. „Ku…a mać, że tak pojadę od rana…” - napisał publicysta Rafał Ziemkiewicz.
{linksJuż nawet koalicjanci Tuska mają dość neo-TVP. Poseł zamieścił mocny wpis. „Telewizja na telefon rządzących”
Były minister sprawiedliwości od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych. Przyleciał tam z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny. Jego wyjazd do USA okazał się wielką porażką polskiej prokuratury, na którą pomstował właśnie m.in. Giertych. Mecenas w rozmowie z Wysocką-Schnepf na antenie TVP Info powiedział, że liczy na to, że Ziobro zostanie deportowany.
Wydaje mi się, że w końcu dotrze do kogoś z tej administracji, że może nie warto ginąć za zero
— mówił Giertych.
Proces ekstradycyjny będzie trwał lata…
— zwróciła uwagę Wysocka-Schnepf.
A deportacja pani redaktor? Spodziewam się deportacji pana Ziobry, bo jeżeli stwierdzą, że ta wiza dziennikarska, to był kamuflaż, to powinni deportować. Czekamy na deportację Zbigniewa Ziobro z utęsknieniem. Ojczyzna, Zbyszku, cię wzywa - przyjeżdżaj
— powiedział Giertych.
„Ku…a mać, że tak pojadę od rana”
Występem polityka Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Ziemkiewicz, który w swoim wpisie opublikowanym na platformie X przypomniał, że to właśnie Giertych ukrywał się przed polską prokuraturą we Włoszech.
Ku…a mać, że tak pojadę od rana, ten facet najpierw odpierdzielił cyrk z omdleniem, potem dwa lata ukrywał się we Włoszech pod habitem stryja, a na koniec dostał od Korneluka oficjalne orzeczenie że jest debilem który nie rozumiał co podpisywał swemu kierowcy. Naprawdę nie macie tam lepszego autorytetu do potępiania Ziobry za ucieczkę do USA? Ani lepszej propagandystki niż Sznepfica?
— napisał pisarz.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760146-ziemkiewicz-nie-wytrzymal-po-slowach-giertycha
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.