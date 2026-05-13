„Medialnym najemnikom PiS żerującym na tragedii, chce napisać, że żadne kłamstwa, manipulację, czy zmanipulowane dokumenty nie zatrzymają procesu porządkowania sytuacji w SOP” - napisał na platformie X Marcin Kierwiński, szef MSWiA, nawiązując w ten sposób do wstrząsającego reportażu „Zbrodnia i zaniechanie” zrealizowanego przez telewizję wPolsce24.
Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce.
Na reportaż zareagowała Służba Ochrony Państwa. Komunikat SOP zaczyna się niemal identycznie, jak wpis Kierwińskiego. Próbuje się obwiniać autora materiału o „wykorzystywanie ludzkiej tragedii do budowania fałszywej narracji”.
W tym samym tonie utrzymany jest wpis Kierwińskiego.
Medialnym najemnikom PiS żerującym na tragedii, chce napisać, że żadne kłamstwa, manipulację, czy zmanipulowane dokumenty nie zatrzymają procesu porządkowania sytuacji w SOP. Bałagan, który zastałem po Kamińskim i Wąsiku zostanie posprzątany. Profesjonalnie i szybko
— napisał Kierwiński.
Na wpis ministra odpowiedział autor reportażu, dziennikarz telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.
Dlatego nie przekazaliście dokumentów i informacji wskazujących na niedopełnienie obowiązków prokuraturze? Ujawniliśmy je w reportażu „Zbrodnia i zaniechanie”, a śledczy ich nie znali. Może zamiast atakować, proszę odpowiedzieć na konkretne pytania?
— zaapelował Pereira.
Czy minister odpowie na zadane pytania, czy będzie uciekał od tematu?
kk/wPolsce24/wPolityce/X
