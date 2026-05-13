Nerwowy wpis Kierwińskiego! Tak zareagował na materiał wPolsce24. Czy odpowie na pytania?

Marcin Kierwiński
Medialnym najemnikom PiS żerującym na tragedii, chce napisać, że żadne kłamstwa, manipulację, czy zmanipulowane dokumenty nie zatrzymają procesu porządkowania sytuacji w SOP” - napisał na platformie X Marcin Kierwiński, szef MSWiA, nawiązując w ten sposób do wstrząsającego reportażu „Zbrodnia i zaniechanie” zrealizowanego przez telewizję wPolsce24.

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został szokujący reportaż Samuela Pereiry „Zbrodnia i zaniechanie”, w którym ujawniono nowe informacje na temat morderstwa dokonanego przez funkcjonariusza SOP w Ustce.

Na reportaż zareagowała Służba Ochrony Państwa. Komunikat SOP zaczyna się niemal identycznie, jak wpis Kierwińskiego. Próbuje się obwiniać autora materiału o „wykorzystywanie ludzkiej tragedii do budowania fałszywej narracji”.

W tym samym tonie utrzymany jest wpis Kierwińskiego.

— napisał Kierwiński.

Na wpis ministra odpowiedział autor reportażu, dziennikarz telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.

Dlatego nie przekazaliście dokumentów i informacji wskazujących na niedopełnienie obowiązków prokuraturze? Ujawniliśmy je w reportażu „Zbrodnia i zaniechanie”, a śledczy ich nie znali. Może zamiast atakować, proszę odpowiedzieć na konkretne pytania?

— zaapelował Pereira.

Czy minister odpowie na zadane pytania, czy będzie uciekał od tematu?

kk/wPolsce24/wPolityce/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

