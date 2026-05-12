Już nawet koalicjanci Tuska mają dość neo-TVP. Poseł zamieścił mocny wpis. "Telewizja na telefon rządzących"

Komarewicz krytykuje neo-TVP
Już nawet politycy koalicji 13 grudnia mają dosyć tego, jak wyglądają media publiczne w niekończącej się „likwidacji” pod ich rządami. Rafał Komarewicz z klubu Centrum we wpisie zamieszczonym w serwisie X domagał się nowej ustawy medialnej. „Telewizja na telefon rządzących” - ocenił.

Poseł w swoim wpisie wspomniał m.in. Dorotę Wysocką-Schnepf.

Dorota Wysocka-Schnepf poprowadziła debatę prezydencką w TVP mimo sprzeciwu sztabów wyborczych. Ta sama prowadząca, przy której programach musiałem przecierać oczy ze zdumienia. To jest właśnie ta niezależna telewizja publiczna, o którą walczyła koalicja?

— pytał Rafał Komarewicz.

Zmieniło się logo. Zmienili się prezesi. Mechanizm został ten sam - telewizja na telefon rządzących. Tyle że teraz rządzący to my. I dlatego to boli bardziej

— przyznał.

Ustawa medialna miała trafić do Sejmu w 2024. Projekt jest gotowy. Mija trzeci rok kadencji. Brakuje jednego - woli politycznej

— wskazał.

A kto rządzi?

Nie wiadomo jednak, do kogo właściwie pretensję ma Rafał Komarewicz, ponieważ tworzone przez niego Centrum należy do rządu koalicji 13 grudnia.

Co więcej, obecna minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, kandydowała do Sejmu z list Trzeciej Drogi jako przedstawicielka Polski 2050 (bezskutecznie) podobnie jak właśnie Rafał Komarewicz.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

