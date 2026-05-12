Już nawet politycy koalicji 13 grudnia mają dosyć tego, jak wyglądają media publiczne w niekończącej się „likwidacji” pod ich rządami. Rafał Komarewicz z klubu Centrum we wpisie zamieszczonym w serwisie X domagał się nowej ustawy medialnej. „Telewizja na telefon rządzących” - ocenił.
Poseł w swoim wpisie wspomniał m.in. Dorotę Wysocką-Schnepf.
Dorota Wysocka-Schnepf poprowadziła debatę prezydencką w TVP mimo sprzeciwu sztabów wyborczych. Ta sama prowadząca, przy której programach musiałem przecierać oczy ze zdumienia. To jest właśnie ta niezależna telewizja publiczna, o którą walczyła koalicja?
— pytał Rafał Komarewicz.
Zmieniło się logo. Zmienili się prezesi. Mechanizm został ten sam - telewizja na telefon rządzących. Tyle że teraz rządzący to my. I dlatego to boli bardziej
— przyznał.
Ustawa medialna miała trafić do Sejmu w 2024. Projekt jest gotowy. Mija trzeci rok kadencji. Brakuje jednego - woli politycznej
— wskazał.
A kto rządzi?
Nie wiadomo jednak, do kogo właściwie pretensję ma Rafał Komarewicz, ponieważ tworzone przez niego Centrum należy do rządu koalicji 13 grudnia.
Co więcej, obecna minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, kandydowała do Sejmu z list Trzeciej Drogi jako przedstawicielka Polski 2050 (bezskutecznie) podobnie jak właśnie Rafał Komarewicz.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760136-juz-nawet-koalicjanci-tuska-maja-dosc-neo-tvp
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.